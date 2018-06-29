В читинской детской поликлинике сотрудники Госавтоинспекции провели мастер-класс для молодых родителей

В читинской детской поликлинике сотрудники Госавтоинспекции организовали мастер-класс по обучению молодых родителей правильному использованию автолюлек и автокресел.

Благодаря сотрудникам УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю пациенты поликлиники с пользой провели время в очереди, ожидая приема врача. Дорожные полицейские рассказали мамам и папам маленьких забайкальцев о необходимости использования детских удерживающих устройств, акцентировав внимание на соотношении возраста, веса и роста ребенка при выборе автокресла.

На месте полицейские предложили родителям показать, как они обычно размещают и пристегивают маленького пассажира в кресле, а затем подробно разобрали ошибки. Чтобы полученные навыки не забылись, Госавтоинспекторы вручили участникам мастер-класса специальные памятки.

Медицинские работники, в свою очередь, рассказали гражданам о последствиях, к которым приводит игнорирование ремней безопасности и превышение скоростного режима, и призвали участников дорожного движения беречь жизнь и здоровье своих детей.