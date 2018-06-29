Стали известны подробности гибели восьмилетнего ребенка на Ветлуге

Нижегородские следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика, который утонул в Ветлуге в Краснобаковском районе. По предварительным данным, ребенок был на реке не один: с ним купались братья. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.

Напомним, восьмилетний Миша Шишкин пропал 21 июня. Он ушел купаться на Ветлугу и не вернулся. 25 июня стало известно, что мальчик погиб. По имеющейся у следователей информации, Миша отправился на реку в компании трех братьев, старшему из которых исполнилось 16 лет. Пока подросток рыбачил, младшие дети пошли купаться. Внезапно они начали тонуть. Рядом оказался взрослый мужчина, который успел спасти двух детей. Мишу унесло сильное течение, и его тело удалось обнаружить только спустя несколько дней.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, будет дана юридическая оценка действиям администрации Краснобаковского района.

Напомним, на озере в Автозаводском районе утонул 14-летний подросток.