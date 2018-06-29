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Безопасное электричество для детей в картинках
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Безопасное электричество для детей в картинках 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Лето для детей — время свободы. О школе можно забыть до осени и наслаждаться черешней, телевизором и долгими прогулками с друзьями. Но нередко летом дети предоставлены сами себе (рабочий график родителей редко предусматривает приятное трехмесячное безделье). Так что взрослым надо быть начеку и заранее позаботиться о безопасности своих отпрысков.
Чтобы ваше лето не было омрачено детскими травмами, редакция ИА «В городе N» и филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» подготовили простой и интересный свод правил о грамотном обращении с электричеством. Наслаждайтесь комиксом и узнавайте важное об электробезопасности.
Скачайте краткую инструкцию, созданную специально для вашего ребенка.
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