Безопасное электричество для детей в картинках

Лето для детей — время свободы. О школе можно забыть до осени и наслаждаться черешней, телевизором и долгими прогулками с друзьями. Но нередко летом дети предоставлены сами себе (рабочий график родителей редко предусматривает приятное трехмесячное безделье). Так что взрослым надо быть начеку и заранее позаботиться о безопасности своих отпрысков.

Чтобы ваше лето не было омрачено детскими травмами, редакция ИА «В городе N» и филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» подготовили простой и интересный свод правил о грамотном обращении с электричеством. Наслаждайтесь комиксом и узнавайте важное об электробезопасности.

Скачайте краткую инструкцию, созданную специально для вашего ребенка.