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Тест: Разбираетесь ли вы в современных гаджетах?
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Тест: Разбираетесь ли вы в современных гаджетах? 

Tlum.ru 53 минуты назад
Фото: Tlum.ru
Сейчас вокруг нас и наших детей огромное количество новомодных вещей, гаджетов и устройств. И отличить одно от другого, а вредное от полезного — не так-то просто. Мы уже рассказывали вам про МУЛЬТиКУБИК, точнее даже не мы, а девочки из «Сказочного патруля». А теперь предлагаем вам пройти тест и узнать, догадаетесь ли вы, о каком из двух гаджетов мы говорим.
МУЛЬТиКУБИК уже можно предзаказать на официальном сайте магазина. Подарите своим детям магию кино и волшебную атмосферу сказки!
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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