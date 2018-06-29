Тест: Разбираетесь ли вы в современных гаджетах?

Сейчас вокруг нас и наших детей огромное количество новомодных вещей, гаджетов и устройств. И отличить одно от другого, а вредное от полезного — не так-то просто. Мы уже рассказывали вам про МУЛЬТиКУБИК, точнее даже не мы, а девочки из «Сказочного патруля». А теперь предлагаем вам пройти тест и узнать, догадаетесь ли вы, о каком из двух гаджетов мы говорим.

МУЛЬТиКУБИК уже можно предзаказать на официальном сайте магазина. Подарите своим детям магию кино и волшебную атмосферу сказки!

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