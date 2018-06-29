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Больница требует $18 000 с туристов за бутылочку молочной смеси
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Больница требует $18 000 с туристов за бутылочку молочной смеси 

МедикФорум 46 минут назад
Фото: МедикФорум
Новый рекорд жадности поставила больница из Сан-Франциско, которая обслужила пару корейских туристов. За бутылочку молочной смеси и полчаса сна больница выписала счёт на $18 000. Больница Zuckerberg San Francisco General Hospital из Сан-Франциско потребовала от семейной пары туристов из Кореи уплаты счёта за лечение более чем на $18 000. Это сумма объяснялась приблизительно одним часом сна ребенка в палате и бутылочкой молочной смеси. Всё началось после того, как сын этой корейской пары упал из своей постельки. Перепуганные родители вызвали скорую помощь и отправились в больницу, медики которые не обнаружили у ребенка никаких повреждений. Однако они велели оставить его на пару часов для наблюдений, а также выдали ему бутылочку молочной смеси, чтобы проверить аппетит. Родители малыша едва не потеряли дар речи от удивления, когда увидели итоговый счёт за обслуживание. В нём значилась сумма в $18 000. В последние годы больничные счета в медицинских учреждениях США стремительно увеличиваются, поскольку обслуживание становится более продвинутым. Кроме того, больницы поднимают цены, чтобы компенсировать финансовые потери от пациентов, которые не могут заплатить за свое лечение. В этих счетах появляются и совершенно необъяснимые прежде пункты. Например, больница может взыскать огромную сумму за «активность команды травматологического отделения». Именно это и произошло с корейской семьёй. Когда журналисты пытались выяснить, в чём именно выражалась эта «активность», и за что необходимо было заплатить такую огромную сумму, то в больнице заявили, что ребёнку «предоставили бутылочку молочной смеси». Ещё в 2013 году средний чек после посещения отделения неотложной помощи составлял всего $1 233. Однако в это отделение больницы пациенты доставляются по целому ряду причин, начиная от гриппа и заканчивая тяжелыми автомобильными катастрофами и инфарктами. Нет причин удивляться тому, что чеки бывают самыми разными. Корейская семья рассказала, что их ребенка осматривала бригада из 10 разных врачей, но на осмотр они потратили не более нескольких минут. Затем еще пару часов ребенок оставался в палате под наблюдением, во время которых малыш пил молочную смесь и спал. После этого его выписали из больницы, а через два года папа и мама получили по почте этот счёт. Он состоял из двух пунктов: $3 170 за рентген и $15 666 за активность травматологического отделения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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