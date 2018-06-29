10 полезных игрушек, которые перейдут от старшего ребёнка к младшему

1. Пирамидка

В принципе, устоит любая, но самая крепкая — деревянная. Пластик может треснуть при ударе, а любой мягкий материал типа ткани или полипропилена, порваться. 2. Уличная каталка

С наступлением тепла все малыши выходят гулять с уточками, гремящими шариками, черепашками, крутящимися при движении пальмами и так далее. Если покупать не самую дешёвую китайскую, то до второго малыша игрушка точно продержится. 3. Погремушки

Разнообразие в магазинах даже пугает — как выбрать самую-самую? Психологи советуют для совсем маленьких деток покупать крупную яркую погремушку, издающую мелодичный звук. 4. Вкладыши

Особенно хороши деревянные, а темы могут быть любыми: зверушки, фрукты, овощи, транспорт. Как показывает практика, девочки с удовольствием возятся с вкладышами-машинками, а мальчики складывают замок принцессы. 5. Крупные пазлы

Для малышей выпускают пазлы из двух-четырех частей, яркие, крупные, прочные. Их невозможно порвать, но стоит потерять одну из частей — и вся картинка безнадёжно испорчена. 6. Мячи

Лучше купить сразу два-три разных размеров. Большой можно пинать ножкой на площадке, а те, что поменьше — удобно ловить маленькими ладошками. 7. Мягкие книжки для ванной

Чтобы купание проходило весело и увлекательно, малышу непременно нужно взять с собой игрушки. Мягкие полиэтиленовые книжечки очень удобны для маленьких ручек. А если нажать на страничку, они пищат-свистят! 8. Стаканчики-вкладыши

Стаканчики разного размера, цвета и с разной поверхностью (гладкой, шершавой, с узором) складываются один в другой или составляются в виде пирамидки. Они займут вашего кроху надолго! 9. Музыкальное пианино-книжка

А теперь родителям придётся потерпеть — чадо будет заниматься музыкой! Если совсем невмоготу слушать будущего композитора, на пианино есть режим проигрывания песенок. Включите и наслаждайтесь мелодией вместе с ребёнком. 10. Кубики

Тот случай, когда лучше выбрать лёгкий пластик или поролон. Деревянные кубики имеют острые углы, которыми малыш может пораниться.