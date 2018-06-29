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«К счастью это не имеет отношения»: 33-летняя Пересильд объяснила, почему не выходит замуж за 66-летнего Учителя
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«К счастью это не имеет отношения»: 33-летняя Пересильд объяснила, почему не выходит замуж за 66-летнего Учителя 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Юлия Пересильд дала интервью, в которой приоткрыла завесу тайны над своими отношениями с гражданским супругом, режиссером Алексеем Учителем.
Актриса Юлия Пересильд долго скрывала свой роман с режиссером Алексеем Учителем и не подтверждала, что родила от него двух дочерей. Однако не так давно влюбленные все же рассекретились. Тем не менее Юлия и Алексей не торопятся вступать в брак.
Многим казалось, что медлит именно Алексей Ефимович (поскольку до сих пор неизвестно, оформил ли он развод с первой женой Кирой Саксаганской), но Юлия твердо заявила в интервью журналу OK!, что дело в ней — она оглядывается на печальный опыт своих друзей.
«У меня столько подруг, которые неоднократно были в ЗАГСах, были в фатах, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но к счастью не имеет отношения. Ну не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас, конечно, кроме юмора, и жизненного опыта своих друзей, и воспоминаний у меня ничего не осталось», — призналась Пересильд.
Звезда также рассказала, как воспитывает очаровательных дочерей — 9-летнюю Анну и 6-летнюю Машу: «Порой хочется включить прям „маму“ и я это делаю, но мне больше доставляет радости, когда дети не боятся показывать свои эмоции, когда они могут тебя наобнимать, нацеловать столько, сколько хотят. Когда они этого не боятся».
Фото: Anton Belitsky, Komsomolskaya Pravda, Nadezhda Lebedeva, Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram, пресс-служба
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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