Красноярец, подозреваемый в истязании 4-летней падчерицы, пойдет под суд

В Красноярске будут судить 20-летнего мужчину за истязание 4-летней падчерицы. Как рассказали в Следственном комитете по краю, расследование уголовного дела завершено.

Напомним, в апреле этого года на весь город прогремел случай избиения маленькой девочки взрослым человеком. По подозрению в преступлении был задержан ее отчим. Следствие подозревает его в том, что он нанес ребенку множественные ушибы шнуром от зарядного устройства и мужским ремнем. При этом мать, как установили следователи, в истязание собственного ребенка не вмешивалась. Наоборот, она не желала придавать все это огласке, поэтому скорую помощь не вызывала, а лечила дочку в домашних условиях. В полицию позвонил знакомый женщины, который случайно увидел избитого ребенка.

Сейчас девочка и ее 6-летняя сестра находятся в социально-реабилитационном центре. Следователь ходатайствует о лишении матери родительских прав. Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.