В Ноябрьске на время каникул закрывается молочная кухня

Молочная кухня Ноябрьска закрывается на летние каникулы. Учреждение не будет работать с 1 июля по 31 августа. За два летних месяца в здании запланирован текущий косметический ремонт, одновременно специалисты проведут плановую ревизию оборудования.

Летние месяцы для этих мероприятий выбраны не случайно. Как правило, в отпускной сезон большинство малышей, которым положено бесплатное молочное питание, родители вывозят из Ноябрьска. Если, к примеру, сравнить получателей бесплатной «молочки» летом и зимой, то в июне полезную продукцию получали порядка 300 ноябрьских малышей. Зимой эта цифра в два раза больше.

Добавим, что рецепты на получение бесплатного питания на сентябрь родители малышей смогут получить начиная с 15 августа, а после каникул молочная кухня начнет работать с 1 сентября.