Детей и взрослых научат мастерить кормушки

Бесплатный мастер-класс для детей и их родителей организуют 1 июля сотрудники «Аптекарского огорода». Гостей научат мастерить кормушки для птиц.

На официальном сайте «Аптекарского огорода» сообщили, что мероприятие позиционируется как семейное. На мастер-классе поприсутствуют сотрудники компании по изготовлению мебели.

Занятие пройдет с 10:00 до 14:00 на территории Выставочного поля. Сотрудники сада приглашают всех желающих самостоятельно сделать кормушки для пернатых.

Отметим, что в «Аптекарском огороде» состоятся и другие мастер-классы, например, по изготовлению кашпо для цветов.