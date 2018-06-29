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Детей и взрослых научат мастерить кормушки
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Детей и взрослых научат мастерить кормушки 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Бесплатный мастер-класс для детей и их родителей организуют 1 июля сотрудники «Аптекарского огорода». Гостей научат мастерить кормушки для птиц.
На официальном сайте «Аптекарского огорода» сообщили, что мероприятие позиционируется как семейное. На мастер-классе поприсутствуют сотрудники компании по изготовлению мебели.
Занятие пройдет с 10:00 до 14:00 на территории Выставочного поля. Сотрудники сада приглашают всех желающих самостоятельно сделать кормушки для пернатых.
Отметим, что в «Аптекарском огороде» состоятся и другие мастер-классы, например, по изготовлению кашпо для цветов.
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