Мать сына Ивана Жидкова: Он умеет бить по самому больному

Недавно стало известно, что звезда сериалов «Солдаты» и «Убойная сила», актер Иван Жидков расстался с матерью своего семимесячного сына Степана Лилией Соловьевой. О разрыве отношений сообщила сама девушка в своем микроблоге в интернете, после чего печальный факт подтвердил и артист.

Наши корреспонденты пообщались с Лилией и узнали, что же послужило причиной их расставания с Иваном, а также выяснили, чем планирует заниматься молодая мать-одиночка в дальнейшем.

Нужно отметить, что это не первое расставание Ивана. Раннее артист состоял в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц , у них есть 8-летняя дочь Мария. С Лилией артист познакомился в интернете и еще в конце прошлого года очень тепло отзывался об их союзе в интервью нашим корреспондентам:

— Я долго бороздил женскую часть населения Москвы и думал: «Ну где же та, которая будет по утрам готовить мне завтрак?» — делился актер. — В итоге ею оказалась Лилия. А познакомились мы благодаря социальным сетям. Захожу я однажды в интернет и вижу страничку потрясающей красотки! Пишу ей: «Эй, красотка, хорошая погодка!» Она мне вскоре ответила. Ну и вот мы вместе.

Прошло чуть более полугода после интервью с Иваном, и от идиллии не осталось и следа.

— Когда я была маленькая, моим родителям удалось сохранить семью до моего трехлетия, — написала в своем микроблоге 26-летняя Лилия. — Я боялась повторить их судьбу! И боялась до такой степени, что развалилась моя — в семимесячном возрасте сына.

А немного позже и сам Иван дал понять, что в отношениях окончательно поставлена точка:

— Женщина, которая хочет сохранить семью, не будет выкладывать такие посты, не будет усугублять ситуацию, — выразил свое недовольство Жидков. — Я вам отвечаю, я делал все, что мог для семьи, сперва — для нее, потом — для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика.

Иван Жидков // фото: Global Look Press

Сама теперь уже бывшая гражданская жена звезды в интервью нашим корреспондентам и правда созналась, что еще до конца не понимает, почему все сложилось именно так и как ей жить дальше:

— Когда женщины остаются одни с маленькими детьми, они часто думают, что все, жизнь кончилась, — говорит Лилия. — У меня тоже была такая стадия, когда я думала, что сойду с ума. Но сейчас она прошла. И теперь я думаю, как лучше распорядиться своей жизнью. В принципе идеи есть. Я хочу продолжать развивать свой блог в интернете, что у меня хорошо получалось еще до знакомства с Иваном. А также я хочу пойти учиться на телеведущую. А вообще у меня образование управленца, я раньше работала у своей мамы в магазине. Потом выучилась на мастера перманентного макияжа и занималась этим до восьмого месяца беременности, пока не стала пузом сносить кушетку для клиентов. Сейчас я к этому возвращаться не хочу.

— Лилия, такое ощущение, что у вас с Иваном развернулись настоящие баталии в интернете…

— Да нет никаких баталий. Весь сыр-бор пошел после моего поста в интернете. Иван мне, кстати, за день до этого разрешил написать о том, что мы не вместе, поживем раздельно, а дальше будет видно. Но когда я это выложила, почему-то сразу же стала плохой. Ваня — очень хороший человек, но он актер и энергетически гораздо сильнее меня. Он умеет обижать словами очень сильно, бить по самому больному.

— Что же все-таки послужило причиной расставания?

— Если честно, я не знаю. Ругались мы много. Но ведь все говорят, что первый год жизни ребенка всегда самый сложный для родителей. Мне кажется, у любого мужчины присутствует ревность, потому что женщина полностью отдает себя малышу. Плюс на Ивана, конечно же, упал груз ответственности, потому что нужно было кормить меня, обеспечивать ребенка. Он полностью все тащил. Но, с другой стороны, у него есть профессия, карьера, он принадлежит себе. У меня сейчас — только ребенок. На фоне этого тоже были конфликты. Они длились с апреля, и вот мы достигли пика.

— Иван сейчас видится с ребенком?

— Пока нет.

— Вам кто-то помогает сейчас вообще?

— Нет, я одна. Просто Ванины родители живут в Калининграде, мой папа — в Новосибирске, а мама моя — молодая женщина, у нее работа, она строит свою семью. Естественно, приезжает, играет со Степой. Но долго сидеть она с ним не может. Конечно, мне бывает тяжело, особенно когда на душе погано, а у ребенка еще и зубы лезут.

— А о финансовой стороне вы с Иваном как-то договорились? Он будет помогать?

— Пока не договорились. Но Ваня человек порядочный, и я уверена, что помогать малышу он будет!

— На что же вы сейчас живете?

— У меня были накопления. Я понимала, что в жизни все может случиться. Плюс я немного зарабатываю на рекламных постах в интернете. К тому же ребенка я кормлю грудью, ему еду покупать не надо. Так что пока справляемся!