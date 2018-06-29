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Записать ребенка в спортивную секцию можно через портал mos.ru
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Записать ребенка в спортивную секцию можно через портал mos.ru 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
На портале mos.ru москвичи могут воспользоваться электронной услугой «Запись в спортивные секции и школы», а также онлайн-регистрацией на тестирование по выбору вида спорта для детей от 6 до 12 лет.
Чтобы записать ребенка в спортивные секции, кружки или дома творчества, необходимо в каталоге услуг mos.ru выбрать раздел «Семья. Дети». Для записи необходимы паспортные данные одного из родителей и данные свидетельства о рождении ребенка. Срок предоставления услуги — один день.
Запись в спортивную школу по результатам отбора также доступна в разделе «Семья. Дети». Для этого понадобится паспорт и медицинская справка об отсутствии у ребенка противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. Срок предоставления услуги — семь дней.
Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.
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