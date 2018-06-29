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Как дети становятся миллионерами
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Как дети становятся миллионерами 

Рамблер 7 часов назад
Когда мы говорим о миллионерах, то представляем себе зрелых мужчин. Но иногда обладателями состояний становятся подростки и даже дети.
1. Аарон Росс создал первый сайт в десятилетнем возрасте, в 15 парнишка работал в компании Netscape, параллельно заканчивая школу. Ещё через четыре года вместе с коллегой Аарон разработал браузер Mozilla Firefox. Первый миллион Росс заработал к 20 годам.
2. 6-лений американец Райан вошёл в список самых высокооплачиваемых youtube-блогеров. Два года назад родители мальчика стали записывать видеообзоры игрушек с участием сына. Сейчас у канала 10 миллионов подписчиков, доход исчисляется миллионами долларов.
3. Ричи Стачавски в 12 лет придумал прибор, позволяющий говорить под водой. В 1997 году оно стало сенсацией, ежегодно продавалось по 50 000 экземпляров. К 18 годам Ричи получили более 1 500 000 долларов.
4. Роберт Нэй несколько лет назад разработал игру для Айфонов Bubble Ball. Через месяц она стала лидером по скачиванию. Пока юноша оставил права на игру за собой, но в случае продажи он получит несколько миллионов долларов.
Женский форум
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