Москвичам рассказали, как записать детей в спортивные секции

Благодаря чемпионату мира по футболу, интерес к этому виду спорта возрос не только у взрослых москвичей, но и у детей.

Желающие могут записать юных любителей футбола в спортивные секции с помощью портала мэра и правительства Москвы . Для этого необходимо воспользоваться электронной услугой «Запись в спортивные секции и школы». Кроме того, горожанам предлагается в помощь онлайн-регистрация на тестирование по выбору вида спорта для детей от шести до 12 лет, отмечает mos.ru

Для того, чтобы записать ребенка в спортивные секции, нужно выбрать в каталоге услуг раздел «Семья. Дети». Кроме того, для записи необходимы паспортные данные одного из родителей, а также данные свидетельства о рождении ребенка. В течение одного дня услуга будет предоставлена.

С помощью электронной услуги «Запись на спортивное тестирование» москвичи смогут узнать, какой вид спорта подходит именно для их детей.