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Москвичам рассказали, как записать детей в спортивные секции
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Москвичам рассказали, как записать детей в спортивные секции 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Благодаря чемпионату мира по футболу, интерес к этому виду спорта возрос не только у взрослых москвичей, но и у детей.
Желающие могут записать юных любителей футбола в спортивные секции с помощью портала мэра и правительства Москвы. Для этого необходимо воспользоваться электронной услугой «Запись в спортивные секции и школы». Кроме того, горожанам предлагается в помощь онлайн-регистрация на тестирование по выбору вида спорта для детей от шести до 12 лет, отмечает mos.ru.
Для того, чтобы записать ребенка в спортивные секции, нужно выбрать в каталоге услуг раздел «Семья. Дети». Кроме того, для записи необходимы паспортные данные одного из родителей, а также данные свидетельства о рождении ребенка. В течение одного дня услуга будет предоставлена.
С помощью электронной услуги «Запись на спортивное тестирование» москвичи смогут узнать, какой вид спорта подходит именно для их детей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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