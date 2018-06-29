На портале mos.ru можно записать ребенка в спортивные секции, кружки или дома творчества

Жители Москвы могут воспользоваться электронной услугой «Запись в спортивные секции и школы», а также онлайн-регистрацией на тестирование по выбору вида спорта для детей от 6 до 12 лет.

Для записать ребенка в спортивную секции, кружок или дом творчества, необходимо в каталоге услуг mos.ru выбрать раздел «Семья. Дети». Для получения услуги необходимы паспортные данные одного из родителей и данные свидетельства о рождении ребенка. Срок предоставления услуги — один день.

Запись в спортивную школу по результатам отбора также доступна в разделе «Семья. Дети». Для этого понадобится паспорт и медицинская справка об отсутствии у ребенка противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. Срок предоставления услуги — семь дней.

Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.