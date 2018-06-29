В Крыму полицейские рассказали маленьким судакчанам о безопасном пользовании сетью Интернет

В рамках всероссийской профилактической акции «Безопасный интернет — детям», инициированной МВД России , сотрудники отдела МВД России по г. Судаку провели урок, посвященный проблемам кибербезопасности, для учеников профильной смены городского округа.

Основная цель мероприятия — привлечение внимания детей к правилам безопасности в сфере информационных технологий и при пользовании сетью Интернет, разъяснение основ безопасного поведения в информационном пространстве.

Юным судакчанам рассказали об опасностях, которые таит в себе виртуальный мир, в первую очередь — для детей. Так как преступники находят все более изощренные способы хищения денежных средств, выбирая себе жертв из детей младшего и среднего школьного возрастов.

Стражи порядка предостерегли школьников от общения в сети с незнакомцами, призвали ребят быть бдительными и не доверять интернет-знакомствам. Рекомендовали не сообщать свои личные данные, такие как домашний адрес, номер телефона и любую другую личную информацию, например, номер школы, класс, любимое место прогулки. Такие знакомства могут быть опасными, и злоумышленники могут использовать детей в своих целях, завладеть их личными данными и даже вовлечь в преступную деятельность.

Также полицейские напомнили, что правила хорошего тона действуют одинаково в Интернет и в реальной жизни, и посоветовали ученикам уважать собеседников в сети.

Чтобы профилактическая информация запомнилась, ребятам раздали памятки «Безопасный Интернет детям» и «Безопасное лето» с полезными советами, чтобы они смогли обезопасить не только себя, но и своих близких и друзей.

В завершение беседы гости в погонах пожелали детям хорошо отдохнуть за время летних каникул, а также напомнили не забывать и об опасностях в реальной жизни и быть всегда бдительными.