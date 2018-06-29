Юлия Пересильд объяснила, почему не стремится выйти замуж за отца своих дочек

И немного рассказала о дочках.

Актриса Юлия Пересильд дала большое интервью, в котором рассказала свое мнение об официальном бракосочетании и описала отношения с дочками. Оказалось, звезда не стремится выйти замуж даже несмотря на то, что у нее уже растет двое детей.

У меня столько подруг, которые неоднократно были в ЗАГСах, были в фате, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но к счастью не имеет отношения. Я смешную вещь в Инстаграм прочитала: «Когда я четвертый раз женился и произносил клятву, мой друг умер от смеха». Ну не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас, конечно, кроме юмора и жизненного опыта своих друзей и воспоминаний у меня ничего не осталось. Посмотрим. Жизнь долгая, разная, неожиданная,

Отметим, что обычно актриса старается скрывать свою личную жизнь. Ранее о семье Юлии Пересильд было известно лишь то, что актриса растит двоих дочерей. Анна родилась в 2009 году, а Мария — в 2012 году. Недавно Юлия все же официально призналась, что известный режиссер Алексей Учитель — отец девочек. А он позже подтвердил ее слова. Сейчас Алексей и Юлия даже начали выходить в свет вдвоем или всей семьей, но свадьбу играть не спешат.

пресс-служба «Bosco Бал»

В том же интервью Юлия рассказала и про свои отношения с дочками. Они считают маму подругой. И в этом, по мнению актрисы, есть свои плюсы и минусы. Так, например, со стороны кажется, что девочкам слишком многое можно, но, с другой стороны, дети не боятся показывать свои эмоции родителям.

У нас такая цыганская семья: мы можем поорать, поругаться. Но когда я начинаю кричать, очень часто реакция на это — смех. Да, конечно, когда они куда-нибудь убегут (они очень активные), я начинаю волноваться, кричать, но это не со злостью,

— рассказала актриса.

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

8 Июн 2018 в 10:28 PDT Кстати, о будущей профессии девочек звезда не думает. Она просто надеется, что в жизни им будут встречаться хорошие, интересные и добрые люди.

Фото: Instagram / @juliaperesild

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