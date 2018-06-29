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«Трубка пробила трахею мальчика»: самарскому врачу-анестезиологу грозит 2 года колонии-поселения
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«Трубка пробила трахею мальчика»: самарскому врачу-анестезиологу грозит 2 года колонии-поселения 

63.ru 59 минут назад
Фото: 63.ru
Инцидент произошел в одной из стоматологических клиник города
В Октябрьском районном суде прошли прения сторон по резонансному делу врача-анестезиолога Александра Шевалиева. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, 23 июля прошлого года мужчина проводил операцию общего обезболивания 5-летнему мальчику. Как рассказал во время допроса обвиняемый, это было необходимо для лечения зубов маленького пациента.
— Родители в течение года обращались к разным врачам в Новокуйбышевске и Самаре. Мальчик не давал лечить зубы. Тогда мама и папа решили отвести сына в платную клинику. 15 июля 2017 года они заключили договор со стоматологией и начали готовиться к операции. Процедуру назначили на 25 июля. Но ребенок пожаловался на сильную боль, и операцию пришлось перенести на другой день, — рассказал обвиняемый.
По его словам, в тот день он полностью подготовился к наркозу. Анестезиолог подобрал трубку, которая помогала бы мальчику дышать, по всем правилам ввёл её в носоглотку, потом сделал укол. Однако в этот момент у маленького пациента начал падать пульс, и врач начал реанимировать малыша. К сожалению, это ему не удалось.
Судебная экспертиза показала, что мальчик умер из-за повреждения трахеи. Специалисты установили, что в момент операции врач не закрепил пластырем интубационную трубку и использовал инструменты, не предназначенные для пациентов-детей. Из-за этого трубка пробила трахею малыша.
Как рассказал отец малыша, врач два раза пытался связаться с ними. Первый раз — в прошлом году, через адвоката. Второй раз — 28 июня этого года.
— Я отказался от денег. Они ни мне, ни ему не принесут облегчения, — пояснил пострадавший. — Да и сына они мне не вернут.
Во время судебного разбирательства реаниматолог полностью признал свою вину.
Гособвинитель запросил для подозреваемого 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также он требует на 3 года отстранить его от врачебной деятельности. Но у защиты было иное мнение на этот счет.
— Александр Шевалиев — единственный кормилец в семье. У него есть на иждивении несовершеннолетний ребенок. Поэтому его нельзя отстранять от врачебной практики, — рассказала адвокат анестезиолога.
Ранее суд уже наказал стоматологическую клинику, в которой умер ребенок. Организация выплатила административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Также представители клиники выплатили 2 миллиона рублей родителям малыша за причиненный моральный вред.
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