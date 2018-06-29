Выпускник на рогах: как правильно говорить с подростками об алкоголе?

«Лучше пусть пьют проверенное и под надзором, чем паленку и в подворотне», «Я против всякого спиртного в школе» — в Самаре проходят выпускные вечера и яростные споры родителей, разрешить ли детям выпить в честь праздника. Вчерашние девяти— и одиннадцатиклассники празднуют переход в новый этап жизни. Как правильно говорить с ребенком о вреде алкоголя и что делать, если чадо пришло домой пьяным в стельку?

Отфутболили выпускников

В этом году выпускные совпали по времени с проведением чемпионата мира по футболу — 2018. Это дополнительный козырь в руки родителям — противникам алкоголя. Продажа спиртного в магазинах и кафе в стеклянной таре в дни проведения матчей и накануне игр в 63-м регионе запрещена законодательно.

Как говорить с ребенком о вреде алкоголя правильно?

Да и федеральное законодательство устанавливает четкие ограничения на употребление алкоголя подростками. За распитие алкоголя или употребление запрещенных веществ детьми до 16 лет наказывают их родителей. За непотребное состояние чада мамам и папам придется расплатиться не только своими нервами, но и рублем. Согласно статье 20.22 «Кодекса об административных правонарушениях», штраф составляет от полутора до двух тысяч рублей.

Тем не менее и подростки, и их родители далеко не всегда готовы полностью следовать букве закона, тем более, что «выпускной же бывает раз в жизни». Поэтому в вопросе «пить или не пить» для самарских 11— и 9-классников и их мам и пап заложены страсти почище шекспировских.

— От позиции «никогда и ни за что» (!) через «немного шампанского (под надзором) можно» до «они уже большие и всё равно сделают это тайно». Все три позиции имеют место и на выпускном у девятиклассников. Только пропорции больше смещены в «никогда». При этом виновников торжества, как правило, не особенно спрашивают. Ставят перед фактом, сопровождая рассказом о вреде алкоголя. Категоричная форма обсуждения этого вопроса вместо доверия создает конфликт и скрытое несогласие. Тема алкоголя должна однажды стать предметом домашнего обсуждения задолго до того, как возникнет в этом острая необходимость, — говорит декан психологического факультета Самарского университета, профессор, доктор психологических наук Константин Лисецкий.

По словам профессора, выпускники и 11-х, и 9-х классов «по табелю о рангах» относятся к старшему подростковому возрасту, одни «разрезают ленточку», отделяющую их от юности, а другие выходят из окружения контроля и опеки среднего подросткового возраста на новую полосу препятствий для старшеклассников.

Вчерашние школьники скоро шагнут во взрослую жизнь

— Каждый год я предлагаю только-только поступившим первокурсникам, будущим психологам, написать эссе: «Памятка родителям от детей: ошибки моих родителей в моем воспитании». Некоторые тезисы в дальнейшем я читаю родителям абитуриентов.

Вот несколько рекомендаций, которые уместны в отношениях с ребенком старшего подросткового возраста, перед тем как начать обсуждать с ним пороки взрослого мира.

Если взрослые люди приходят в ярость от неприятного сообщения, то дети сделают все, чтобы скрывать от них правду. Кому захочется выслушивать резкие слова и подозрения от близких людей? В результате родители узнают правду самыми последними и, как правило, тогда, когда они уже ничего не могут исправить.

Предъявляя к детям избыточные требования, родители транслируют им несбыточные ожидания.

Не стройте из себя идеальных родителей, будьте такими, какие есть, но старайтесь быть лучше.

Не желая разочаровывать родителей, подростки предоставляют им только ту информацию, которую родители от них ждут.

Получая искаженные описания, взрослые теряют связь с истиной жизнью ребенка, начинают жить в иллюзиях и своих фантазиях о нем.

Обсуждая алкогольную тему, не намекайте детям, что вы совершенны и непогрешимы. Не заставляйте старшего подростка чувствовать себя младше, чем он есть на самом деле. Вы будете удивлены, узнав, как великолепно он знает, что такое хорошо, и что такое плохо.

Не заставляйте его чувствовать, что его проступки — смертный грех. Он должен научиться делать ошибки, не ощущая, что он ни на что не годен.

Никогда не используйте информацию, которую вам доверил ваш ребенок, в качестве упрека, а тем более шантажа. Подростки вообще не любят рассказывать о своих ошибках.

Не подвергайте слишком большому испытанию их честность. Когда родители ведут пристрастное «следствие», подросток, именно тогда, легко превращается в изощренного лжеца.

Если вы не хотите, чтобы на выпускном дети употребляли алкогольные напитки, договаривайтесь с ними!

И еще, придумайте что-то, что обеспечит на выпускном балу необыкновенные переживания. От полетов на дельтапланах до ночного путешествия на Лысую гору и рисования лазерами на облаках или волжской глади… Если подросткам будет скучно, удержать от тайного употребления алкоголя их вряд ли удастся, —предупреждает Константин Лисецкий.

Что делать, если выпускник пришел домой на рогах?

Если же, несмотря на все открытые разговоры, любимый ребенок пришел домой, что называется, «в стельку», психологи рекомендуют сдержать праведный гнев и отложить обсуждение ситуации на некоторое время.

— В зависимости от состояния напоить горячим чаем с лимоном и уложить спать! Обсуждать сюжет не раньше, чем через два–три дня. До предстоящего разговора вести себя обычно. Концепция для обсуждения, которую я услышал когда-то от своего отца, придя домой «под мухой» после поступления в институт (я был всего на пару месяцев старше выпускников школы), была необыкновенно конструктивной. Хотя моя мама тогда плакала и требовала моего освидетельствования на алкогольную аддикцию (ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности. — Прим. 63.ru). Отец сказал мне, что я могу употреблять алкоголь только в случае личного достижения или победы. Но! Никогда не употреблять в случае провала, поражения или от скуки. В таком случае у меня будет шанс чего-то добиться в жизни. И добавил: море никогда не бывает по колено. Я это запомнил на всю жизнь, — поделился информацией Константин Лисецкий.