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На портале Правительства Москвы можно узнать, какой вид спорта больше подходит детям
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На портале Правительства Москвы можно узнать, какой вид спорта больше подходит детям 

Администрация поселения Вороновское 45 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото:mos.ru  Жители поселения Вороновское могут воспользоваться электронной услугой записи детей в спортивные школы столицы.
По сообщению пресс-службы Правительства Москвы электронная услуга «Запись в спортивные секции и школы» доступна на официальном сайте Мэра Москвы.
-Чтобы записать ребенка в спортивные секции, кружки или дома творчества, необходимо в каталоге услуг mos.ru выбрать раздел «Семья. Дети». Для записи необходимы паспортные данные одного из родителей и данные свидетельства о рождении ребенка. Срок предоставления услуги — один день-говорится в сообщении.
Кроме этого пользователи портала предварительно могут пройти тестирование и понять, какой вид спорта больше всего подходит их ребёнку. Чтобы записаться на тестирование также необходимы паспорт одного из родителей или законного представителя ребенка, копия или оригинал свидетельства о рождении, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с отметкой о допуске к занятиям физкультурой. По итогам тестирования родителям будет представлено заключение со списком видов спорта, которые больше всего подходят их детям и список школ, специализирующихся на этих видах спорта.
Отметим, что тестирование по выбору вида спорта могут пройти дети в возрасте от 6 до 12 лет.
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