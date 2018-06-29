«Не могу оставаться в стороне»: Рудковская поддержала Кержакова

Вчера Милана Кержакова рассказала, что ее муж — Александр Кержаков — забрал у нее ребенка. На футболиста обрушились потоки критики, что мол, отец, забрал у матери малыша. Ситуацию прокомментировала супруга Евгения Плющенко

У себя в аккаунте Яна Рудковская обратилась к Милане и своим подписчикам. Она отметила, что в вопросах о том, с кем оставаться с детьми при разводе, она всегда принимает сторону женщин, так как ей самой пришлось пройти более 200 судебных заседаний, чтобы отстоять права на своих детей. Однако в ситуации с Миланой и Александром она не может молчать, так как это ей не позволяет ее позиция как гражданина и матери.

«Я могла бы промолчать, но подумав ночь, не могу оставаться в стороне! Хочется, чтобы Милана, которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путем с Сашей конфликт и определить место проживания ребенка исключительно с матерью, в следующем своем прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время ее новорожденный ребенок провел с нянями, а не с ней, где она находилась все это время, с 13 февраля и по позавчерашний день.

Отец не украл у нянь ребенка своего, это абсурд, он — родной отец! По семейному кодексу родители имеют равные права, a тем более в ситуации, когда ребенок находился долгое время с нянями, с чужими людьми!», — написала Яна.

Она отметила, что ей действительно очень жаль Милану, малыша, пока еще законного супруга девушки и ее маму.

«Тебе еще вчера предлагал Саша все решить мирным путем, но тебе хотелось жалости к себе у аудитории, что в принципе в твоей ситуации довольно странно!», — отметила продюсер, добавив, что вчера Милана нанесла сильнейший удар по репутации Александра и пожелала ейбольше не совершать подобных ошибок.

«Я искренне прониклась уважением к Александру, который пока хранит молчание, не смотря на проклятие всего мира после вчерашнего твоего эфира и интервью, и который пока ни слова не проронил почему же, все-таки, он вынужден был забрать малыша! Я довольно долго была на твоей стороне и не только из-за женской солидарности! Милана, ты из очень хорошей семьи, мы уважали твоего отца, твою семью. Каждый человек способен на ошибку, но не у каждого человека хватит смелости ее признать.

Я всегда считала тебя сильной девушкой! Поверь мне, я не хочу, как многие сейчас оказывать тебе «медвежью услугу» — это просто нечестно по отношению к тому, что сейчас происходит. Я уверена, что мой пост заставит, все-таки тебя задуматься и впредь совершать только мудрые и взвешенные поступки. Ты все знаешь, можно ввести в заблуждение многих, но себя не обманешь!», — резюмировала она.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1812249639958912338_331286351"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

В ответ на этот пост Милана ответила, что Александр не предлагает ничего решить ей мирным путем и она не знает, что он Яне рассказывает. Супруга футболиста также отметила, что на протяжении четырех месяцев наблюдалась у психотерапевта, и не отрицает это. Ей пришлось пойти на это из-за Александра, который плохо с ней обращался. И это не значит, что теперь она не может видеть своего ребенка.

На это Яна резко попросила Милану прекратить этот цирк, отметив, что если бы девушка внимательно прочла ее публикацию, то увидела, что по закону она имеет право видеть ребенка.

Скриншот Instagram.com Часть пользователей поддержала позицию Рудковской. «Да, Яна, я полностью поддерживаю Вас и очень печально за Александра! Но тот цирк, который был вчера в прямом эфире, реально натолкнул на мысль, поступил бы так вменяемый человек?!», «Если девчонка не хочет взрослеть и брать ответственность, то ей никто не поможет», — написали пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто попенял Яне за то, что та вмешалась в конфликт. «Чужая семья — потемки. Я бы не стала принимать ни чью сторону. Потому как там, где двое, третьему места нет. Да и что там на самом деле между ними — только им доподлинно известно. При всем моем уважении к вам, Яна», — выразила мнение некоторых одна из подписчиц.