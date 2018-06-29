Сын скандалистки Марины Камбаратовой из Екатеринбурга подтвердил дурную славу семьи

Очередной скандал с участием известной автохамки Марины Камбаратовой и ее сына произошел в Екатеринбурге. Ребенок решил показать свое превосходство перед другими детьми, стал бросать им монеты, выкрикивая всяческие оскорбления. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Мальчик пришел в соседний двор и заявил, что живет в элитном доме.

«Пришел и говорит: мол, я живу в Тихвине, а вы нищеброды — ловите мелочь, пока я кидаю — это он сказал маленьким детям. Те, что постарше, послали гостя подальше. Дело дошло до драки», — рассказала жительница Екатеринбурга.

В конфликт вмешалась мама одного из детей, но юный наглец и ее «облил грязью», а позже позвонил матери, Марине Камбаратовой. Женщина вступилась за свое чадо и в очередной раз подтвердила свою дурную славу. Комментарии от скандалистки получить на удалось.

В Екатеринбурге водители не поделили дорогу. Мужчина предлагал автоледи пропустить его, но девушка наотрез отказывалась это делать. По данным СМИ, участницей конфликта стала дочь депутата Кушвинской городской думы Марина Камбаратова.