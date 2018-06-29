Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков заявили о планах вновь стать родителями

И признались, что очень хотели бы бросить работу ради дочери.

Звездная пара исполнителей Алексея Чумакова Юлии Ковальчук дала интервью журналистам и призналась — они не планируют останавливаться на одном ребенке. Оказывается, в ближайшее время влюбленные артисты вновь хотят стать родителями. Так, на вопрос о том, хотят ли они еще детей, Юлия ответила:

Конечно, дай Бог, чтобы все это не затянулось и нас стало еще больше.

С ней согласился и муж, который также надеется снова стать папой.

О том, когда именно они планируют осуществить это желание, артисты не сказали. Зато они признались, что каждый месяц после рождения у них дочери Амелии они считают настоящим праздником. Девочка помогла папе найти в себе «чувство абсолютного альтруизма и жертвенности», а маме обнаружить в себе способность к круглосуточному самопожертвованию. Оба артиста сожалеют, что не могут находиться с ребенком всегда и вынуждены работать. Говоря же с журналистами «СтарХита» о том, на кого похожа Амелия, певцы признались — они находят в ребенке черты как мамы, так и папы.

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

3 Май 2018 в 8:08 PDT Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. С тех пор в прессе и соцсетях уже не раз появлялись слухи о том, что пара ждет пополнения, но лишь восемь месяцев назад, 12 октября, звезды впервые стали счастливыми родителями. Чуть позже экс-солистка поп-группы «Блестящие» опубликовала первый кадр с малышкой, написав: «Нет в мире слов… Нет эмоций, которые могут описать это новое чувство… Теперь как будто нет времени… Есть необъяснимая любовь и зависимость… Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку».

В свою очередь, новоиспеченный звездный отец также поблагодарил любимую за дочь, представив новый трогательный видеоклип, в котором снялась беременная Юлия Ковальчук.

Фото: Instagram / @juliakovalchuk

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