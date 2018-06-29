Ещё
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков заявили о планах вновь стать родителями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков заявили о планах вновь стать родителями 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
И признались, что очень хотели бы бросить работу ради дочери.
Звездная пара исполнителей Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук дала интервью журналистам и призналась — они не планируют останавливаться на одном ребенке. Оказывается, в ближайшее время влюбленные артисты вновь хотят стать родителями. Так, на вопрос о том, хотят ли они еще детей, Юлия ответила:
Конечно, дай Бог, чтобы все это не затянулось и нас стало еще больше.
С ней согласился и муж, который также надеется снова стать папой.
О том, когда именно они планируют осуществить это желание, артисты не сказали. Зато они признались, что каждый месяц после рождения у них дочери Амелии они считают настоящим праздником. Девочка помогла папе найти в себе «чувство абсолютного альтруизма и жертвенности», а маме обнаружить в себе способность к круглосуточному самопожертвованию. Оба артиста сожалеют, что не могут находиться с ребенком всегда и вынуждены работать. Говоря же с журналистами «СтарХита» о том, на кого похожа Амелия, певцы признались — они находят в ребенке черты как мамы, так и папы.
Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)
3 Май 2018 в 8:08 PDT  Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. С тех пор в прессе и соцсетях уже не раз появлялись слухи о том, что пара ждет пополнения, но лишь восемь месяцев назад, 12 октября, звезды впервые стали счастливыми родителями. Чуть позже экс-солистка поп-группы «Блестящие» опубликовала первый кадр с малышкой, написав: «Нет в мире слов… Нет эмоций, которые могут описать это новое чувство… Теперь как будто нет времени… Есть необъяснимая любовь и зависимость… Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку».
В свою очередь, новоиспеченный звездный отец также поблагодарил любимую за дочь, представив новый трогательный видеоклип, в котором снялась беременная Юлия Ковальчук.
Фото: Instagram / @juliakovalchuk
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
5 причин, почему вам не стоит быть лучшей подругой для дочери Сын Филиппа Киркорова отмечает день рождения Юлия Пересильд объяснила, почему не стремится выйти замуж за отца своих дочек
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь7
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан28
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе15
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение