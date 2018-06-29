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Записать ребенка в секцию или кружок можно через портал mos.ru
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Записать ребенка в секцию или кружок можно через портал mos.ru 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Сейчас, во время чемпионата мира, наверное, самый популярный вид спорта во всем мире — это футбол. На mos.ru москвичи могут воспользоваться электронной услугой «Запись в спортивные секции и школы» и записать своего ребенка на футбольную или любую другую секцию, которая ему по душе.
Чтобы записать ребенка в спортивные секции, кружки или дома творчества, необходимо в каталоге услуг mos.ru выбрать раздел «Семья. Дети». Для записи необходимы паспортные данные одного из родителей и данные свидетельства о рождении ребенка. Срок предоставления услуги — один день.
Запись в спортивную школу по результатам отбора также доступна в разделе «Семья. Дети». Для этого понадобится паспорт и медицинская справка об отсутствии у ребенка противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. Срок предоставления услуги — семь дней.
Кроме того, родители могут воспользоваться услугой «Запись на спортивное тестирование», которая позволит им узнать, какой вид спорта больше подходит их чаду. Для того, чтобы записать ребенка на тестирование, понадобятся следующие документы: паспорт одного из родителей или законного представителя ребенка, копия или оригинал свидетельства о рождении, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с отметкой о допуске к занятиям физкультурой. Срок действия справки — две недели. Кроме заключения со списком видов спорта, которые больше всего подходят их ребенку, родители получат список школ, специализирующихся на этих видах спорта.
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