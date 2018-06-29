Портал мэра дал рекомендации, как записать ребенка в спортивную секцию

На сайте mos.ru появилось руководство для родителей, которые хотят, чтобы со следующего учебного года их дети посещали спортивные секции. Записать ребенка на занятия сейчас можно только через портал гос.услуг или сайт мэра города. Редакция Chips Journal публикует текст на страницах сайта.

Чтобы записать ребенка в спортивные секции, кружки или дома творчества, необходимо в каталоге услуг mos.ru выбрать раздел «Семья. Дети». Для записи необходимы паспортные данные одного из родителей и данные свидетельства о рождении ребенка. Срок предоставления услуги — один день.

Запись в спортивную школу по результатам отбора также доступна в разделе «Семья. Дети». Для этого понадобится паспорт и медицинская справка об отсутствии у ребенка противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. Срок предоставления услуги — семь дней.

Электронная услуга «Запись на спортивное тестирование» позволяет родителям узнать, какой вид спорта больше подходит их детям. Для записи на тестирование необходимы паспорт одного из родителей или законного представителя ребенка, копия или оригинал свидетельства о рождении, медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с отметкой о допуске к занятиям физкультурой. Срок действия справки — две недели. По результатам тестирования родители получают заключение со списком видов спорта, которые больше всего подходят их детям, а также список школ, специализирующихся на этих видах спорта.

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