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Появилась социальная сеть для молодых мам
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Появилась социальная сеть для молодых мам 

Heroine.ru 36 минут назад
Фото: Heroine.ru
Для тех, кто впервые столкнулся с материнством в молодом возрасте, разобраться во всех нюансах ухода за детьми, а также не опустить руки может оказаться слишком сложной задачей. Специально для девушек, которые привыкли успевать много, заниматься своей карьерой и хобби, появилась социальная сеть для матерей Peanut.
Ее основала Мишель Кеннеди, бывший заместитель генерального директора Badoo — популярнейшего сервиса знакомств, ориентируясь на собственный опыт материнства:
Для женщин, которые строят карьеры, проживают свой день со скоростью 1000км/ч, самый первый день материнства очень пугающий.
В приложении девушки могут задавать друг другу вопросы, делиться советами и даже находить друзей в реальном мире.
Женщинам сегодня говорят, что они могут добиться всего, чего хотят — им лишь нужно усерднее для этого работать. Однако вместе с этим приходит огромный страх провала, и вы не хотите, чтобы кто-то знал, что у вас проблемы [с воспитанием ребенка]
На данный момент приложение находится в состоянии разработки, хотя уже доступно для скачивания на смартфон. Локализация на русский язык пока отсутствует, но это не помешает тебе найти единомышленниц по геолокации.
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