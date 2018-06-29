Ещё
Годовалый москвич выжил после падения с 7-го этажа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Годовалый москвич выжил после падения с 7-го этажа 

360tv.ru 1 час назад
На юго‐востоке Москвы из окна седьмого этажа выпал маленький ребенок. Мальчику 2017 года рождения удалось выжить, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло вечером 28 июня в одном из домов на Шоссейной улице столицы. Мать оставила своего полуторагодовалого сына без присмотра.
Ребенка госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали малышу ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую и другие травмы, перелом затылочной кости.
По факту случившегося проводится проверка.
Несколькими днями ранее аналогичный случай произошел в Зеленограде. Там младенец упал с высоты 13-го этажа. Мальчик, по счастливой случайности, остался жив.
360tv.ru: последние новости
Британка узнала о беременности только за месяц до родов. Она думала это аллергия Шестилетний ребенок взбудоражил Сеть ответом на домашнее задание Сын скандалистки Марины Камбаратовой из Екатеринбурга подтвердил дурную славу семьи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь7
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан28
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе15
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение