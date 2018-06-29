Годовалый москвич выжил после падения с 7-го этажа

На юго‐востоке Москвы из окна седьмого этажа выпал маленький ребенок. Мальчику 2017 года рождения удалось выжить, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

ЧП произошло вечером 28 июня в одном из домов на Шоссейной улице столицы. Мать оставила своего полуторагодовалого сына без присмотра.

Ребенка госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали малышу ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую и другие травмы, перелом затылочной кости.

По факту случившегося проводится проверка.

Несколькими днями ранее аналогичный случай произошел в Зеленограде. Там младенец упал с высоты 13-го этажа. Мальчик, по счастливой случайности, остался жив.