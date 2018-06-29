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Для подопечных центра «Гармония» из Некрасовки собрали канцелярские принадлежности
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Для подопечных центра «Гармония» из Некрасовки собрали канцелярские принадлежности 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Учащиеся и родители школы № 1366 приняли участие в акции «Семья помогает семье: соберем ребенка в школу». Она предполагает адресную помощь для детей с ДЦП, проблемами опорно-двигательного аппарата, многодетных семей района, над которыми шествует социальный центр «Гармония».
— Было принесено много канцелярии, которую мы с большим удовольствием передадим в администрацию Некрасовки. Ни один наш класс не остался в стороне от этой акции, — пояснил один из педагогов школы.
Напомним, что акция проводится ежегодно. (вт)
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