Ещё
Звезда шоу «Голос» рассказала о похищении своего ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда шоу «Голос» рассказала о похищении своего ребенка 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
По словам Феодуловой, отношения с экс-супругом, гражданином Украины Сергеем Хамицким, в последнее время оставляли желать лучшего, однако она все-таки надеялась, что ради трехлетней Сони они все-таки смогут достичь определенного компромисса.
Встретившись в детском кафе, артистка сразу же обратила внимание на двух мужчин весьма недружелюбной внешности. По ее словам, было странно наблюдать столь колоритных посетителей в заведении, предназначенном прежде всего для детей.
Оказалось, что мужчины были с Хамицким заодно, который схватил Соню и бросился из кафе, а его приятели какое-то время задерживали Феодулову. Впрочем, дерзкий план похищения собственного ребенка у отца не сработал, и он был задержан.
Мужчина также заявил, что решился на этот шаг из-за того, что бывшая жена уже семь месяцев не дает видеться с дочкой.
Пятый канал: последние новости
Наталья Рудова явилась на день рождения Егора Крида с округлым животиком «Вот это экспрессия!» — Дима Билан оценил танец артистичной совсем юной фанатки Брэд Питт рассказал о лицемерной благотворительности Анджелины Джоли
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем китайцы покупают жен-рабынь25
Исчезающие бикини: мода для храбрых2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение