Звезда шоу «Голос» рассказала о похищении своего ребенка

По словам Феодуловой, отношения с экс-супругом, гражданином Украины Сергеем Хамицким, в последнее время оставляли желать лучшего, однако она все-таки надеялась, что ради трехлетней Сони они все-таки смогут достичь определенного компромисса.

Встретившись в детском кафе, артистка сразу же обратила внимание на двух мужчин весьма недружелюбной внешности. По ее словам, было странно наблюдать столь колоритных посетителей в заведении, предназначенном прежде всего для детей.

Оказалось, что мужчины были с Хамицким заодно, который схватил Соню и бросился из кафе, а его приятели какое-то время задерживали Феодулову. Впрочем, дерзкий план похищения собственного ребенка у отца не сработал, и он был задержан.

Мужчина также заявил, что решился на этот шаг из-за того, что бывшая жена уже семь месяцев не дает видеться с дочкой.