В музей с ребенком как на праздник: важные секреты

СодержаниеИнтерес к прекрасному и ошибки родителейРебенок идет в музей: секреты приятного общения с искусствомКак закончить посещение музея?

С приходом лета и долгожданных каникул у детей, а также отпусков у родителей появляется больше свободного времени для прогулок, встреч с друзьями и простого «ничегонеделанья», но мы предлагаем не терять время зря, а провести его с пользой. Лето — отличное время, чтобы посещать с ребенком музеи и выставки, приобщиться к прекрасному, узнать больше об истории родного края и познакомиться с шедеврами культурного наследия. Как сделать так, чтобы поход в музей стал для ребенка настоящим праздником? Мы ответим на этот вопрос в нашей статье.

Интерес к прекрасному и ошибки родителей

Неважно, где в данный момент находится человек: на своей малой родине или гостит в другом городе (или даже в стране) — всегда найдется такое место, которое стоит посетить всей семьей, чтобы узнать много нового и интересного. В любой музей можно (и даже стоит) возвращаться не единожды: познакомиться с тем, что по каким-то причинам не удалось посмотреть в прошлый раз, еще раз полюбоваться любимыми выставками и экспонатами, посмотреть на ранее увиденное с другой стороны. Легко ли заинтересовать ребенка посещением музеев?

Оказывается, сами родители нередко допускают ошибки, пытаясь приобщить ребенка к прекрасному. Вот самые распространенные из них:

Общение стереотипными фразами. Не нужно говорить: «В этом городе нужно обязательно посетить музей». Всегда можно подобрать другие слова и выражения: «Мы пойдем с тобой в музей, в котором дух захватывает от увиденного!». Так ребенок изначально настроится на интересное времяпрепровождение. Возвращение к негативным воспоминаниям из детства. Если мама или папа, обращаясь к своим детским воспоминаниям, осознают и говорят вслух о том, что музей — это скучная «обязаловка», то не будет удивительным, если ситуация повториться с их чадами. Важно понять причины такого отношения к посещениям музеям в своем детстве и постараться не повторять их при общении с детьми. Сокрытие своих чувств. Очень важно передать словами чувства, которые вызвало у родителя первое посещение того музея, куда он теперь хочет сводить своего ребенка: восторг, удивление, восхищение, радость. Может быть, эти чувства касаются каких-то определенных экспонатов и теперь кажутся не такими уж значимыми. Но на самом деле, очень важно делиться именно своими впечатлениями и чувствами, пусть даже родитель их испытал 30 лет назад. Раскрытие всех тайн заранее. Все дети очень любят делать открытия и делиться ими со своими родителями. Вот почему не нужно рассказывать ребенку о музее и выставках во всех подробностях, заранее показывать все фотографии и видеоролики, сделанные в этом музее во время предыдущих посещений. Ребенка важно не только заинтересовать, но дать ему возможность стать первооткрывателем. Ограничение свободы ребенка. Совсем не обязательно, что ребенку понравится в музее то же самое, что и родителям. Не нужно мешать ребенку вдоволь изучить те выставки и экспонаты, которые действительно ему интересны. Он может не обратить внимание на общепризнанный шедевр, но при этом начать старательно изучать карту-план музея. Можно обозначить на этом плане условную точку и постараться добраться туда под руководством маленького первооткрывателя. Наверняка, по пути в нужный зал ребенок заинтересуется тем, что его окружает, а может, даже захочет изменить свой маршрут. Критика детского выбора. Если родитель хочет, чтобы ребенок восхищался и интересовался самыми главными (на их взгляд) шедеврами, то и им необходимо вести себя соответствующе и подбирать при общении с ребенком нужные фразы. «Что за ерунду рассматриваешь? Пошли в другой зал: вот там настоящие шедевры!» — это, пожалуй, самая «лучшая» фраза из родительских уст, чтобы навсегда отбить у ребенка желание посещать музей. Можно сказать примерно следующее: «Вот это да! Как же я раньше внимания не обращала на такую красоту! Пойдем, теперь я тебе покажу то, что мне очень нравится!» Ребенок идет в музей: секреты приятного общения с искусством

Выше мы поговорили о распространенных родительских ошибках, которые они совершают при посещении музеев со своими детьми. А теперь мы хотим поделиться ценными советами, которые помогут сделать посещение музея радостным событием для маленьких членов семьи:

Стоит ходить в музей при любой погоде. Многие ошибочно считают, что самое лучшее время для посещения музеев — холодные и ненастные дни. Так у ребенка подсознательно складывается впечатление о том, что в музей ходят, чтобы хоть как-то «убить время». Посещение музея должно быть таким же радостным событием, как поход в цирк или в игровую комнату. Лучше всего начать знакомство ребенка с прекрасным с тех музеев, которые находятся недалеко от дома. Очень сложно заинтересовать рассматриванием картин малыша, который уже устал в дороге, извелся в очереди за билетом, проголодался или захотел спать. Не нужно стараться посмотреть в музее все разом и пройтись по всем этажам и залам. Если музей большой, лучше приехать туда несколько раз. Чем младше ребенок, тем меньше времени он может уделять какому-то одному занятию и фиксировать на этом свое внимание. Лучше покинуть музей в тот момент, когда у ребенка еще есть заинтересованность происходящим и силы на обратный путь, чем тогда, когда уже началась истерика от банальной усталости. Важно поговорить с ребенком заранее о правилах поведения в музее. Если сначала сказать малышу: «Мы идем в прекрасный музей, где ты узнаешь столько интересного!», а по прибытию туда объявить: «Здесь нельзя бегать, кричать, шуметь, залезать на экспонаты, трогать что-либо руками и забирать понравившиеся вещи с собой домой», то вместо восторга от музея у него будет сильнейшее разочарование. Лучше преподнести информацию в другой форме, например, так: «Мы идем с тобой в музей. Это таинственное место, где живет тишина, крепким сном спят старинные вещи и красивые картины. Мы с тобой тихонечко все посмотрим и постараемся никого не разбудить. Если ты устанешь и захочешь побегать, то подойдешь и скажешь мне, и мы пойдем гулять». Нужно ставить себя на место ребенка, находясь в музее. В буквальном смысле этого слова. Быть может, ребенок интересуется «не тем, что нужно», потому что красивые картины висят высоко, а старинные вещи спрятаны в витринах, расположенных выше уровня глаз малыша? Ребенка нужно периодически брать на руки, чтобы показать то, что скрыто от его любопытного взора. Очень важно обсуждать увиденное по ходу дела. Чем старше ребенок, тем более сложные моменты можно обсудить: исторические события, материалы, технологию изготовления тех или иных вещей. Можно провести параллели между старинными вещами и их современными собратьями, вместе удивиться тому, как все сейчас изменилось, представить вещи и музеи будущего. Не стоит отмахиваться от ребенка, если он хочет рассматривать одни и те же картины и экспонаты. Дети любят пересматривать один и тот же мультфильм, перечитывать любимую книжку. Неудивительно и совершенно нормально то, что ребенку в музее захочется проводить время в одном и тот же зале и возвращаться туда вновь. С возрастом ситуация обязательно изменится. Как закончить посещение музея?

Оказывается, уйти из музея тоже нужно правильно. Можно прекрасно провести в музее время, но испортить все хорошие впечатления тем, как данное мероприятие будет закончено. На что стоит обратить внимание?

Здорово купить сувенир, уходя из музея. Детям это действительно важно. В зависимости от возраста и интересов ребенка можно приобрести магнит на холодильник, блокнот с изображением музея или его экспонатов, открытки с репродукциями. Пусть ребенок обязательно похвастается своим родственникам новым приобретением и поделится с ними своими впечатлениями. Завершить увлекательное путешествие в мир прекрасного можно посещением кафе. Неважно, где располагается это кафе: в самом музее или недалеко от него. Чашечка чая с пирожным или вкусное мороженое — то, чему обязательно обрадуется ребенок, и то, что оставит о посещении музея приятные воспоминания. По пути домой или вечером перед сном можно еще раз обсудить с ребенком поход в музей: просмотреть сделанные фотографии; спросить ребенка о том, что ему больше всего понравилось, а что нет; что бы он хотел посмотреть еще раз, о чем узнать поподробнее. Пройдите тестНасколько общителен ребенокС помощью этого теста попробуйте определить уровень коммуникабельности вашего ребенка.

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