Любимая «крепость» или как устроены детские в разных странах

СодержаниеГосударство гарантирует праваДизайнеры советуютВрачи настаиваютПсихологи предупреждаютРодители воплощают собственные мечтыДети мечтают о своем

Количество детей в семье определяется желанием и здоровьем родителей. Однако материальное обеспечение этого желания не всегда совпадает с возможностями пап и мам. Что должно быть в детской, без чего можно в ней обойтись, и всегда ли детям необходима собственная «крепость», разбираемся на MedAboutMe.

Государство гарантирует права

В России объявлено «детское десятилетие» с 2018 года. Государство намерено всеми силами обеспечивать достойное развитие российской детворы.

Отечественное законодательство, опираясь на международные документы, призвано гарантировать обеспечение всех привилегий детства. Право на жилище в том числе. Реализация «квартирного» вопроса закреплена Конституцией РФ. Родители (или лица их заменяющие) обязаны следить за тем, чтобы у ребенка была крыша над головой. Желательно с отдельной комнатой.

К сожалению, для многих семей это пока остается мечтой.

Европейским детям законом также предусмотрено выделение отдельного помещения и за его соблюдением строго следят надзорные органы.

Однако собственные территории достаются не всем детям.

Личный опытМарина, г. Москва

Я уверена, что если бы в детстве у меня была своя комната, я выросла бы совершенно другим человеком. Вернее, я смогла бы развиваться творчески. У моей более обеспеченной подруги была своя комната и она фантазировала от души. Сама рисовала эскизы мебели, сама придумывала декоративные украшения, сама расставляла и переставляла мебель так, как ей того хотелось.

У меня, выросшей в стандартной «однушке», такой возможности не было. Все толклись в одной комнате, где уж мечтать об интерьерах. Надеюсь, в будущем у меня будет более просторный дом и мой ребенок сможет устроить свою комнату так, как ему того захочется.

Дизайнеры советуют

Каждому ребенку необходимо личное пространство, а еще лучше, если у него есть своя детская комната. Она важна для ребенка так же, как квартира для взрослого. Разница в том, что детская «квартира» многофункциональна. Она и гостиная, и спальня, и кабинет, и спортплощадка. Поэтому, естественно, что ее следует оснастить необходимым «оборудованием». А еще ей нужно «разбудить воображение». Чем интереснее и удобнее ребенку в своей комнате, тем больше его желание узнавать новое и развиваться. Все вещи здесь обязательно откроют малышу что-то новое. Естественно, при обустройстве комнаты нужно учесть интересы главного жителя, образ его жизни и состояние здоровья.

Какой должна быть любимая комната?

Детская (если вы смогли обустроить для малыша отдельную комнату) выполняет много функций.

Здесь можно:

играть с друзьями; спать; уединиться; читать; заняться любимым делом; готовить уроки (если ребенок школьник).

Что необходимо учитывать при обустройстве?

Простор, хорошее освещение в любое время суток. Желательно зонирование по назначению: игровая часть, спальная зона, место для занятий.

Комментарий экспертаНаталья Шелковская, дизайнер интерьеров

Отдельная комната для детей как квартира для взрослого человека.

Что значит правильная планировка детской?

Планировка предполагает разделение всего пространства на целевые зоны: игровую, для занятий, спальную. Ребенок должен четко понимать, где и что он делает, т. е. за столом он читает, рисует, учится, а в кровати спит.

Важно!

Ребенок растет и его желания меняются, поэтому перестановки мебели будут обычным делом. Составьте план ее расстановки в разные периоды жизни ребенка: малыш, дошкольник, школьник.

Именно поэтому, когда я беседую с заказчиками, у кого есть маленькие дети, сразу предлагаю несколько вариантов «на вырост».

Обязательно нужно учитывать размеры ребенка. Стулья и столы должны быть по росту детей.

Выбор мебели изначально предполагает удобство и безопасность. Под безопасностью понимается состав материалов, из которых делают мебель.

Не советую эксперименты с натяжными потолками. Они вредны для здоровья детей.

Стены лучше оформлять в светлых тонах. Если вам захочется добавить яркости, то для этого есть декоративные элементы, подушки и шторы.

Обратите внимание на свет. От грамотно спланированного света здоровье и самочувствие. В этом вам помогут потолочные светильники. Например, рабочая зона должна располагаться возле естественного освещения, но дополнительная подсветка не помешает.

Располагать светильники лучше на не доступной для детей высоте, а лампочки использовать закрытого типа.

Личный опытЛиза Мельбурн, Австралия

Двенадцать лет я работала в детских учреждениях, где активно применяется методика Монтессори. Именно тогда я решила заняться изучением дизайна интерьеров для детских спален, т. к. поняла, что развитие ребенка во многом зависит от его окружения.

Сейчас, после рождения дочери, я работаю дома, поэтому мне совсем не хотелось, чтобы моя дочь сидела, уставившись в телевизор или планшет пока я занята. Поэтому я решила создать для нее «рабочее» пространство, чтобы она не скучала и развивала свои таланты.

Начала я с зонирования. Определила, где Джорджия будет спать, где играть, а где будет находиться «хозяйственная» зона, т. е. ее шкафчики для одежды и обуви.

Учитывая, что дети растут быстро, я выбрала кровать-трансформер. При необходимости мы можем увеличить ее в длину с помощью специальных выдвижных блоков. Пока они служат нам дополнительным ящиком для хранения сезонных вещей.

Все шкафчики и комодики сделаны из экоматериалов, а декорировала я их сама. Они удобны, подходят дочери по росту и она самостоятельно может взять оттуда вещи или положить что-то в шкаф.

А еще я придумала для Джорджии игровые уголки: для чтения, кухня, зона искусств, и еще многое другое, что дает моей дочери полную свободу и выбор. Она сама решает, чем ей заняться, не скучая и не спрашивая меня, что делать дальше.

Мне не нравится, когда все игрушки ребенка свалены в одном большом ящике. Мало того, что его нужно весь выпотрошить, чтобы достать ту игру, которая нужна в данный момент, так еще и пыль скапливается, игрушки грязнятся. Бывало, Джорджия сбрасывала туда все: краски, карандаши, свои рисунки. Я считаю, такая свалка недопустима в детской комнате. Чтобы избавиться от короба, я придумала для дочки разные варианты распределения ее «богатств» в небольших емкостях. Например, все фломастеры теперь хранятся в ведерках с крючками, которые подвешиваются на кухонный рейлинг. Он расположен в зоне, где девочка рисует, и она уже самостоятельно собирает все свои кисточки, карандаши и фломастеры и раскладывает их в разноцветные ведерки. Это было задумано специально, когда мы знакомились с палитрой красок.

Я уверена, что, включив воображение, родители смогут создать прекрасную комнату или уголок для своего ребенка, даже если бюджет не позволяет потратить много денег.

Врачи настаивают

Педиатры рекомендуют обязательно соблюдать два главных условия при организации детской комнаты или детского уголка в квартире: комфорт для ребенка и безопасность.

Что касается комфорта, то желательно, чтобы комната, где находится ребенок, была чистой и прохладной, с минимальным набором «пыленакопителей».

Крайне нежелательны в комнате ковры с пышным ворсом, дорожки. Для ребенка лучше будет, если пол в его комнате можно мыть ежедневно. Многие микробы погибают при влажной уборке, но живут «долго и счастливо» в ворсе ковров.

Комментарий экспертаОльга Бизякина, врач-педиатр

Главное для ребенка удобство и возможность безопасно передвигаться по комнате.

Обратите внимание на температуру воздуха в комнате. Она должна быть 18-22 градуса. Строго говоря, европейские специалисты советуют во время сна поддерживать температуру 16 градусов, но мы рекомендуем не ниже 18 градусов.

Влажность в комнате рекомендовано поддерживать от 40 до 70%. При ОРЗ даже чуть выше. К сожалению, в период отопительного сезона трудно добиться нужной влажности воздуха, потому что любые системы высушивают воздух в квартире. Поэтому мы советуем использовать увлажнители воздуха. Однако не забудьте о гигрометрах, с помощью которых контролируется уровень влажности.

Важно!

Планируя детскую комнату, следует разносить источники электроэнергии (розетки) подальше от детской кровати.

Что касается покрытия на полу. Ковролин, толстые ковры — это все удобно и мягко для взрослых. Для детей мы не рекомендуем такое покрытие. В тех местах, где ребенок играет, спит, т. е. находится достаточно продолжительное время, ковровые покрытия накапливают пыль, аллергены и некоторые токсичные вещества, которые накапливаются в воздухе помещений. Лучше выбрать максимально натуральное покрытие, за которым легко ухаживать.

Психологи предупреждают

Детская комната — очень важный элемент для гармоничного развития ребенка. Мелочей здесь не бывает. Если все сделать правильно с точки зрения психологии, то ребенок будет более правильно развиваться и будет более успешен в будущем.

Например, в комнате, которую обустроили для принца Джорджа, раньше жила сестра королевы Великобритании. Помещение было соответственно декорировано и обставлено. Мама Кейт решила, что для ребенка это совершенно не подходит и переделала все по-своему.

Во-первых, она изменила цветовую гамму с бирюзовой на светлую в пастельных тонах.

Во-вторых мебель и декор были выполнены в стиле популярных детских сказок по книжкам Беатрис Поттер

Что же касается прочих детей, а не королевских отпрысков, то психологи также советуют обратить внимание, кроме безопасности, и на цветовое решение. Исходить при этом нужно из того, какой ребенок: спокойный, замкнутый, гиперактивный.

Например, оранжевый цвет, по мнению психологов, возбуждает и нежелателен в комнате, где находится активный ребенок.

Зеленый цвет седативный. Его рекомендуют использовать в спальном месте.

Отдельное внимание уделяют зеркалам. Специалисты считают, что ребенок становится личностью, когда начинает узнавать себя в зеркале.

А еще психологи советуют обратить внимание на размещение детских рисунков в комнате. Вернее, они советуют либо совсем их убирать, складывая в альбом, либо помещать в рамки-самоклейки, из которых легко убрать рисунок. Дело в том, что детям интересно все новое. Они с удовольствием рисуют новые сюжеты. Вот и пусть меняют свои картины, когда им захочется.

Родители воплощают собственные мечты

Малыши из королевских семей получают все самое лучшее по праву рождения. Другая категория звездных родителей — представители кино и шоубизнеса. Стремясь создать для своих любимых чадушек эксклюзивные условия, имея неограниченные возможности и лучших дизайнеров мира в помощниках, они изощряются во всю мощь. Иногда создается впечатление, что звезды не доиграли в детстве и решили воплотить свои мечты. Например, певица Джейми-Линн Сиглер , для своего сына Бо сделала комнату, где все было декорировано украшениями и аксессуарами.

Кристину Агилеру не упрекнешь в экономии средств, но в комнату сыну Максу в качестве декора попдива притащила громадный полумесяц, который был реквизитом на ее концерте.

Дальше всех пошел в поисках уникальности Джозеф Регинелла. Он создает игрушки и реквизит для кино и театральных постановок. Для своего малолетнего племянника, реквизитор создал «чудесную» кроватку, которая представляет собой муляж акулы из знаменитых «Челюстей» и выглядит это так, будто спящий младенец вот-вот окажется в пасти акулы-людоеда.

Говорят, что я балую Сури. Не считаю, что это так. Например, в своей комнате она все придумала сама, чтобы ей было удобно и интересно. Я предпочитаю поддерживать ее в дизайнерских фантазиях, потому что хочу вырастить творческую личность, которая научится выражать себя. Мне кажется, что это необходимо для ее дальнейшей самоидентификации.

Дети мечтают о своем

Обустроить свою территорию мечтает, наверное, каждый ребенок с тех пор, как выберется из колыбели. У кого-то такая возможность есть изначально, а кому-то остается лишь мечтать о собственной комнате. Как правило, представления детей и взрослых об идеальной детской комнате редко совпадают. Устраивая детскую, вспомните, о чем вы мечтали и спросите своего ребенка о том, чего хотелось бы ему.

Возможно, ему хочется жить в волшебном замке или сказочном лесу, или на корабле у Джека Воробья? Попробуйте спросить своего ребенка о его предпочтениях, и вместе с ним сделайте комнату мечты. Ведь, в какой бы комнате ни жил ребенок, главное для него любовь и внимание близких.

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