Ведущие причины подростковой смертности: статистика и профилактика

СодержаниеСмертность в подростковом возрасте: главные причиныСмерть на дороге, травмы, насилиеИнфекционные и хронические болезниСуицид, наркотики, алкоголь

Говорить о смерти люди не любят настолько, что во многих сообществах эта тема считается запретной и неуместной, она табуирована как никакая другая. Начните в любой компании говорить о смерти, и можете засекать время, за которое вокруг вас образуется пустое пространство. Минуты полторы хватит, чтобы вы остались в одиночестве.

Но избегать темы смертности нельзя. Хотя бы потому, что необходимо знать — что угрожает детям сложного подросткового возраста. MedAboutMe рассказывает о том, о чем не любит говорить никто.

Смертность в подростковом возрасте: главные причины

Каждый день в мире гибнет более 3 тысяч юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет. Годовая смертность исчисляется сотнями тысяч человек.

При этом проведенные исследования показывают: большую часть смертей можно было предотвратить. Молодые люди могли не умереть. Но умерли. И с этим необходимо что-то делать. На всех уровнях: от международного до самого близкого, семейного.

Для начала еще немного статистики.

Почти везде мальчики гибнут в 2-3 раза чаще, чем девочки. За исключением стран Африки и Южной Азии, где именно в подростковом возрасте девочки становятся объектом полового интереса, и часто гибнут от насилия, инфекций или плохого медицинского сопровождения беременности и родов. Ежегодно в мире гибнет почти 3 миллиона молодых ребят в возрасте от 10 до 24 лет, 52% из них — от ДТП и травм, а также становятся жертвами преступлений. Более 26% смертей происходят из-за инфекционных заболеваний, на первом месте из которых стоят инфекции нижних дыхательных путей. Оставшиеся 22% делят между собой такие причины, как самоубийство, хронические заболевания и т. д. У девочек главной причиной смертности являются инфекционные болезни, ДТП и травмы. Помимо этих причин, юные девушки гибнут от хронических заболеваний и покидают этот мир в результате самоубийства. Самый высокий средний уровень суицида — в Европе, самый низкий — в восточном Средиземноморье. Чаще всего в Европе прерывают свою жизнь по собственной воле тинейджеры Литвы.

К суициду в некоторых статистических выкладках относят также гибель от наркотиков и алкоголя.

Смерть на дороге, травмы, насилие

Молодость самоуверенна и беспечна. Не зря этот возраст называют трудным: на неокрепший организм обрушиваются гормональные бури, заставляющие вчерашнего ребенка выкидывать такие фортели, что человеку в здравом уме и не придумать.

Пренебрежение правилами дорожного движения или техники безопасности ради демонстрации собственной лихости — прямой путь к трагедии. Но молодежи свойственно закрывать на это глаза.

В моде лихачество, «безбашенность», экстремальные хобби, показное равнодушие к жизни и смерти.

Отцы и матери, столкнувшиеся с такой формой подросткового нигилизма, знают, как трудно бывает достучаться до здравого смысла ребенка. Но дело в том, что нередко подобное демонстративное поведение становится следствием недостаточного внимания старших к детям, отсутствия подлинной душевной близости в отношениях, недостаточного и редкого проявления безусловной любви. Подростки просто стараются привлечь к себе внимание таким небезопасным способом.

Имеет также значение и то, что автомобили и другие средства передвижения перестали быть роскошью. За рулем порой оказываются водители, в силу возраста и незрелости не способные представить и оценить серьезность вероятных последствий своего поведения.

Что делать:

Не читать скучных нотаций. От скуки у юных нигилистов отключается восприятие, и вся воспитательная энергия уходит в сотрясение воздуха. Показывать последствия нерационального риска и увлечения адреналином: фото, видеоматериалы о том, что может случиться с «крутыми рисковыми ребятами и девчонками». Объяснять, что остаться инвалидом в юном возрасте — это совсем не круто и очень больно. А если еще и с чувством вины за вред, нанесенный другим людям — то совсем невыносимо. Держать детей в фокусе своего внимания. Неусыпно, но ненавязчиво. Обращать внимание на изменения во внешности и поведении, чтобы вовремя реагировать. Любить своих детей даже в самом трудном их возрасте, показывать им свою любовь и уважение. Инфекционные и хронические болезни

Нынешние подростки очень сильно отличаются от своих отцов, матерей, дедушек и бабушек в аналогичном возрасте. Они в среднем слабее физически, хуже знают мир и реальную жизнь. А еще современные ребята и девчата чаще болеют, несмотря на развитие медицины.

Более того: в некоторой степени именно развитие медицины косвенно сыграло свою роль. Дело в том, что сейчас неонатологи и акушеры сохраняют жизни большинству тех детей, которые раньше не выжили бы. Но здоровыми они вырастают не всегда, и рано или поздно трудное начало жизни дает о себе знать.

Немалую роль в ослаблении здоровья новых поколений сыграло и бесконтрольное, повальное применение антибиотиков: инфекции приобретают все большую устойчивость и все хуже поддаются лечению. Распространению опасных заболеваний способствует также отказ от прививок, порочная мода на это распространяется по миру, открывая ворота для побежденных было болезней.

Нехватка доверия, отсутствие душевной близости с родителями приводит к тому, что заболевший подросток не говорит отцу или матери о своей проблеме, пытаясь справиться с ней сам, с помощью интернета или советов друзей. Родители порой узнают о том, что их сын или дочка больны, только стоя у дверей реанимации.

Если заглянуть на сетевые сервисы, позволяющие задавать онлайн вопросы врачам, можно заметить, как мало современные подростки знают о собственном теле и элементарных вещах, связанных с вопросами здоровья. И еще в вопросах тинейджеров слишком часто появляются слова о том, что «родителям сказать боюсь/стесняюсь», «к врачу идти боюсь, а то узнают родители».

Что делать:

С детства строить с детьми доверительные, добрые отношения. Ребенок должен быть уверен, что родители всегда прислушаются, помогут и поддержат. Воспитывать в детях правильное отношение к собственному телу, к состоянию здоровья — но без гиперопеки, без постоянного панического ужаса перед любым недомоганием. Иначе можно воспитать ипохондрика, который будет всю жизнь искать и находить у себя даже то, чего нет и никогда не было. К сожалению, таких ипохондриков среди сегодняшних подростков тоже немало. Деликатно объяснять правила личной гигиены, давать советы по предохранению не только от нежелательной беременности, но и от инфекционных болезней, передающихся половым путем. Постараться сформировать у подростка спокойной отношение к врачам и медицине. Лучше всего делать это на собственном примере: вместе с взрослеющими детьми проходить диспансеризацию и регулярные профилактические обследования, не заниматься самолечением. Помочь найти «своего» гинеколога для девочки и уролога-андролога для юноши. Не настаивать на том, чтобы это были непременно те же врачи, к которым ходите вы сами: возможно, подростку будет легче довериться другому специалисту, не связанному с вами. Суицид, наркотики, алкоголь

По уровню самоубийств Россия хоть и не «впереди планеты всей», но ситуация очень печальная. Ежегодно тысячи мальчишек и девчонок добровольно расстаются с жизнью или делают такие попытки.

Причины могут быть самыми разными: от состояния алкогольного или наркотического опьянения до глубокой депрессии. Собственно, наркотики и алкоголизм тоже можно считать формой самоубийства.

Подтолкнуть подростка к мысли о суициде может многое:

Конфликт с родителями, ощущение собственной ненужности и нелюбимости; Плохие отношения в коллективе, травля; Несчастная влюбленность; Неуверенность в себе, ощущение себя ущербным/некрасивым/толстым/худым/рыжим и т. д. Непонимание окончательности смерти, которое часто появляется у любителей компьютерных игр, попытка получить новый опыт и впечатления; Увлечение деструктивными субкультурами; Попадание в трудную ситуацию, из которой напуганный и отчаявшийся подросток не видит выхода. Пережитое насилие и другие причины.

Что делать:

Быть ребенку другом. Таким, которому доверяют. Не закрывать глаза на тревожные симптомы, способные указывать на попадание в секту, плохую компанию, зависимость (включая наркотическую). Отвлекать ребенка от компьютера интересными занятиями в реальной жизни. Виртуальность мешает формированию адекватного восприятия действительности, построению нормальных отношений с миром и людьми. Проводить с детьми больше времени, участвовать в их жизни, не навязывая ничего и уважая их отличия от вас, их личное пространство.

Существуют и рекомендации ВОЗ , направляемые правительствам стран. В них говорится, что необходимо делать для снижения подростковой смертности. Насколько государство выполняет эти рекомендации — большой вопрос. Но рассчитывать только на правительство — бессмысленно и бесперспективно. Начинать надо с уровня семьи, личных отношений родителей с детьми, с доверия и взаимного уважения. С любви. С той самой любви, в которой так отчаянно нуждаются подростки. Причем больше всего как раз тогда, когда любить ершистого, нахального, эгоистичного и часто жестокого тинейджера вроде как и не за что…

Комментарий экспертаСет Мейерс, психолог

Подростки переживают сложнейший этап в своей жизни, когда хочется доказывать всему миру свою взрослость, самостоятельность и самодостаточность. Взрослые кажутся замшелыми ископаемыми из каменного века, и дети думают, что «предки» явно понимают современный мир хуже, чем они, молодые и рьяные покорители реальности. Интенсивно растущего ребенка обуревает желание доказать, что он лучше, сильнее, умнее, чем кажется родителям и остальным окружающим людям.

«Я сам», «я могу», «я умею», «я не боюсь», «я хочу», «я лучше знаю, как надо» — эти словесные формы толкутся в голове подростка, заглушая голос разума.

Законы и ограничения, придуманные «бестолковыми взрослыми», подросток нарушает легко и с удовольствием. Ему это и правда кажется очень крутым поведением — нарушать все правила. Личного опыта у тинейджера еще слишком мало, чтобы оценить степень риска от нарушения границ, установленных обществом.

Поэтому молодые люди делают селфи на краю крыши небоскреба, гоняют на дикой скорости по дороге, пробуют наркотические вещества и модифицируют тела, пренебрегая безопасностью.

Даже к суициду юные относятся несерьезно. Очень часто несостоявшиеся самоубийцы признаются, что не верили до конца в окончательность смерти. Им казалось, что это как в компьютерной игре — в запасе есть другие жизни, или, на худой конец, другие игры.

Конечно, родителям бывает трудно найти ту узкую тропинку между вниманием и контролем, между любовью и гиперопекой, между добрым советом и навязыванием своего мнения. Но никто и не обещал, что вырастить детей легко.

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