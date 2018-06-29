В Измайлове 30 июня дети сыграют в популярные дворовые игры и смастерят повязку болельщика

В Измайловском парке откроют свои двери бесплатные «Мастерские полезных каникул».

В субботу, 30 июня, на Северной площади парка культуры и отдыха московские вожатые проведут для детей программу «Мастерские полезных каникул». Проект рассчитан на детей от шести до 12 лет.

В этот день дети посетят творческие мастер-классы и сыграют в популярные дворовые игры. Из классических дворовых игр вожатые предложат ребятам «Испорченный телефон», «Резиночки», «Классики», «Фрисби», «Светофор», «Море волнуется раз…» и другие.

Кроме того здесь же будут проходить активности, посвященные Чемпионату мира по футболу. Мальчишки и девчонки сыграют в «Пальчиковый футбол» и смастерят повязки болельщиков. Также пройдет мастер-класс по созданию брелков из фетра, картины из пластилина и объемной открытки.

Отметим, что в мастер-классах также могут принять участие родители.

Программа будет проходить с 12 до 14 часов на Северной площади (вход в парк от ст. м. «Партизанская»).