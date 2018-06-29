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В Красноярске будут судить отчима за избиение 4-летней девочки
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В Красноярске будут судить отчима за избиение 4-летней девочки 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Следственный комитет передал в суд дело о избиении отчимом 4-летней девочки. Напомним, инцидент произошел 13 апреля. Мужчина наносил удары ребенку шнуром от зарядного устройства и ремнем от брюк. Мать девочки решила скрыть данный факт и пыталась оказать дочери помощь в домашних условиях. Об избиении стало известно случайно. В гости к семье пришел знакомый. Он увидел в квартире избитого ребенка и сразу сообщил в полицию.
В настоящее время подозреваемый арестован, потерпевшая девочка прошла стационарное лечение в больнице, она и ее 6-летняя сестра изъяты из семьи и помещены в социально-реабилитационный центр.
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