В Красноярске будут судить отчима за избиение 4-летней девочки

Следственный комитет передал в суд дело о избиении отчимом 4-летней девочки. Напомним, инцидент произошел 13 апреля. Мужчина наносил удары ребенку шнуром от зарядного устройства и ремнем от брюк. Мать девочки решила скрыть данный факт и пыталась оказать дочери помощь в домашних условиях. Об избиении стало известно случайно. В гости к семье пришел знакомый. Он увидел в квартире избитого ребенка и сразу сообщил в полицию.

В настоящее время подозреваемый арестован, потерпевшая девочка прошла стационарное лечение в больнице, она и ее 6-летняя сестра изъяты из семьи и помещены в социально-реабилитационный центр.