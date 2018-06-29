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Волшебным птицам посвятили музыкальную программу для детей в Коптеве
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Волшебным птицам посвятили музыкальную программу для детей в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В Белом зале центра «Радость» на территории района Коптево прошла музыкальная программа для детей «Волшебные птицы Руси». Как рассказали организаторы, в концерте принимали участие педагоги «Радости», а зрителями стали маленькие москвичи.
— Прозвучали русские народные песни и музыкальные произведения Сен-Санса, Алябьева, Прокофьева, Глинки, также дети увидели яркий танцевальный номер, — уточнил представитель организаторов концерта.
Ведущая музыкальной программы рассказала зрителям истории о волшебных птицах, таких как Гамаюн, Алконост и Сирин. (жм)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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