Волшебным птицам посвятили музыкальную программу для детей в Коптеве

В Белом зале центра «Радость» на территории района Коптево прошла музыкальная программа для детей «Волшебные птицы Руси». Как рассказали организаторы, в концерте принимали участие педагоги «Радости», а зрителями стали маленькие москвичи.

— Прозвучали русские народные песни и музыкальные произведения Сен-Санса, Алябьева, Прокофьева, Глинки, также дети увидели яркий танцевальный номер, — уточнил представитель организаторов концерта.

Ведущая музыкальной программы рассказала зрителям истории о волшебных птицах, таких как Гамаюн, Алконост и Сирин. (жм)