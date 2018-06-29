Многодетная псковичка пожаловалась Михаилу Ведерникову, что в поликлинике нет вакцин для детей 

Многодетная мать Мария Васильева пожаловалась врио губернатора Псковской области на нехватку вакцин. Как она рассказала на сайте Михаила Ведерникова, её младший ребёнок родился в мае. «Сегодня мы первый раз посетили врача в надежде сделать прививки положенные нам по возрасту», но оказалось, что вакцины от полиомиелита у врача нет «и когда будет неизвестно». «В связи с отсутствием вакцины мне было предложено съездить в аптеку на ул. Госпитальной и купить лекартсво по цене 2000-3000 руб. А денег откуда взять не сказали…» — возмущается Мария. «Я сижу дома с ребенком и не получаю пособий на него так как не наступило еще время (не кончилось время больничного послеродового)… работает только муж, а зарплаты в нашем городе сами знаете… средний сын ходит в садик и за сад тоже надо платить», — объясняет ситуацию женщина. «Прививку гепатита мы сделали так как я считаю что она необходима, а с полиомиелитом что делать?»«Среднему сыну теперь не сделают такую же прививку капельками, т. е. живой вакциной пока я не привью ИПВ младшего… пока вакцины не было, я не смогла сделать прививку и старшему и получается что пятую прививку теперь не может получить и старший сын, которому 10 лет а до 14 надо сделать все…»«Что делать куда обращаться и главное как дальше-то быть? Вакцин постоянно нет, корь и свинку делаем не по графику, гепатит сказали на исходе и следующую прививку не знаем сделаем ли?! Ответьте пожалуйста как быть тем родителям, кто не может купить на 2000-3000 руб. вакцину? где искать деньги или где брать вакцину?» — недоумевает заявительница.