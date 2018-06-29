HairLik: малый бизнес в Югре начал задумываться о благотворительности

«Это мой личный бизнес, семейный у нас другой!», — практически в воздух улетает фраза молодой предпринимательницы Конул Гадималыевой, спешащей встречать гостей. Через пару минут должно состояться открытие в самом центре Сургута салона красоты HairLik…

Конул неуловима была для встречи, наверное, с месяц. Ремонт помещения, в котором «издревле» располагался магазин подарков и сувениров «Красный куб», организация фуршета, подписание документации… И всё же мы встретились.

В руках у Катерины Тайлаковой и Конул Гадималыевой, ничего не подумайте, морс!

«Я хочу перечислять 10% прибыли от своего салона вам в благотворительный фонд. Каждый месяц», — сказала она.

В фонде сначала не поняли, потом обрадовались, потом только начали искать, кого бы из нуждающихся в помощи детей закрепить за салоном красоты. В «Благо Дарю» ведь несколько лет уже действует проект «Свой чужой ребёнок», благодаря которому над детьми с тяжёлыми заболеваниями устанавливается «опека» представителей бизнеса. Некоторые компании перечисляют на определённого ребёнка несколько сотен рублей, покрывая полностью стоимость реабилитации и лечения, некоторые регулярно жертвуют несколько тысяч, но итог в любой из этих историй один — ребёнок получает возможность отправиться за здоровьем в одну из российских клиник.

Например, АО «Тюменская энергосбытовая компания» в этом году помогла пройти необходимое лечение малышке из отдалённого города Белоярский Юле Шипицыной и довольно взрослой девочке с детским церебральным параличом — Лизе Карякиной из Сургута. А группа компаний «Импорт-Лифт» помогла материально — предоставила два подъёмника для двух сургутян Миши Похила и Захара Крипана, эти мальчики достаточно крупные и родители не могли себе позволить часто выносить на руках из подъезда — не выдерживала спина.

Конул сделала слоганом не только своей жизни, но и салона красоты HairLik фразу «Красота во благо» — её можно встретить на вывеске над входом, в визитках, в прайсах. И, похоже, это на самом деле так. Трёхлетнему Габибу Фархаду на этот раз повезло — теперь о его здоровье будут заботиться не только родители, но и предприниматель с добрым сердцем. Однако в региональном благотворительном фонде помощи детям с тяжёлыми заболеваниями «Благо Дарю» детей, которым нужно внимание со стороны общества, много.

В последнее время я вижу, что малый бизнес в Югре начал задумываться о благотворительности. Пока что он не знает, с какой стороны к ней подойти. Топчутся на месте, спрашивают как помочь, привозят вещи, игрушки, изделия из своих магазинов. Многие стали охотнее идти на контакт, многие сами проявляют инициативу и предлагают создать на своей территории детям праздник — позвать аниматора, накормить, провести мастер-класс. Это очень приятно. Нам же — команде фонда «Благо Дарю» — остаётся только придумывать проекты, программы, акции и предлагать их партнёрам и спонсорам.

Работать по привлечению средств в фонд стало легче, спасибо всем тем, кто не остаётся равнодушным.