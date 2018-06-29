Малышка на вес золота. Уральские врачи показали, что такое «уровень „Бог“

В областной перинатальный центр ОДКБ №1 мама малышки была экстренно госпитализирована на 24-й неделе беременности. Веские причины — угроза дальнейшему развитию ребёнка — стали поводом для проведения операции кесарева сечения. Девочка появилась на свет с экстремально низкой массой тела — 370 граммов.

«Сегодняшним днём»

Протокол диктует медикам предпринимать усилия для выхаживания младенца, рождённого на сроке гестации от 22 недель и весом более 500 граммов. В данном случае эти два условия не совпадали, поэтому специалисты решили не брать в расчёт вес новорожденной.

За жизнь малютки четыре месяца боролись реаниматологи, неонатологи, медицинские сестры отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей №1, специалисты лучевой и функциональной диагностики, клинические фармакологи, офтальмологи и многие другие специалисты.

«Как часто бывает при выхаживании малышей с экстремально низкой массой тела, ситуация была нестабильной — состояние малышки то улучшалось, то ухудшалось, — рассказывает заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей №1 ОДКБ №1 Дарья Скорынина. — мы ничего не загадывали, просто боролись за жизнь ребёнка. Не давали ложных надежд и родителям, говорили маме: «Живем сегодняшним днём».

Домой!

Специалисты областной детской клиники победили. Сотворили рукотворное чудо. На днях уникальный младенец отправился вместе с мамой домой. К моменту выписки девочка уже весила 2 085 граммов. Малышка самостоятельно ест из бутылочки (грудное вскармливание требует от малыша значительных усилий, пришлось девчушку поберечь), хорошо дышит. Понятно, что столь раннее рождение даром не проходит, но патологии, которые обычно сопутствуют маловесным детишкам, у этой малютки, как говорят врачи, «не реализовались». Иными словами, оснований утверждать, что ребёнок заведомо станет инвалидом, нет. Хотя, конечно, родителям предстоит приложить немало усилий и обеспечить долгожданной и выстраданной дочке развивающий уход.

Заметим, что, выходив столь крошечного ребёнка, специалисты ОДКБ №1 побили свой собственный рекорд. В 2012 году они подарили жизнь девочке, родившейся с весом 400 грамм. Сегодня экс-рекордсменка ни в чём не отстаёт от своих сверстников и готовится к школе.

«Коллектив нашей неонатальной службы состоит из уникальных специалистов, которые имеют возможность взаимодействовать с высококвалифицированными коллегами смежных специальностей для решения самых неразрешимых задач, — говорит заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ОДКБ №1 Марк Пруткин. — Именно такой мультидисциплинарный подход в сочетании с уникальным оборудованием и самыми современными технологиями позволяет нам достигать успеха тогда, когда многие коллеги опускают руки».

— Выхаживание каждого ребёнка с весом менее 500 граммов — уникальное событие, а выписка из стационара ребёнка, родившегося с массой тела менее 400 граммов, может претендовать на мировую новость.