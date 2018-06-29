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В Красноярске детсадовцы сняли мультфильм про футболистов
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В Красноярске детсадовцы сняли мультфильм про футболистов 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске воспитанники детского сада № 91 сняли мультфильм про сборную России по футболу таким способом дети решили поддержать спортсменов.
В небольшом ролике малыши решили показать напряженную борьбу двух команд и безоговорочную победу нашей сборной. Как признаются воспитатели, садик № 91 — один из самых спортивных в городе. Воспитанники занимаются тхэквондо, большим теннисом, играют в хоккей с мячом.
«Но самый любимый вид спорта — это футбол. Футбольную секцию при садике посещают более 30 детей. Вместе с родителями и педагогами дети внимательно следят за успехами российской сборной и надеются на победу наших футболистов в матче с Испанией», — отметили в садике.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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