Пугачева станцевла с Галкиным на дне рождения друзей‍ 

На днях Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, а также Михаил Земцов с Кристиной Орбакайте и маленькой дочерью повеселились на дне рождения у близких друзей. Видео с праздника несколько часов назад поделился сам муж Примадонны на личной странице «Инстаграма».
В кадре звездная пара исполнила зажигательный танец, улыбаясь и обнимая друг друга и своих малышей. Для этого выхода исполнительница выбрала «рваные» светло-голубые джинсы, демонстрирующие стройные ноги, и полупрозрачную белую блузку, выгодно оттеняющую загар.