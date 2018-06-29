Пугачева станцевла с Галкиным на дне рождения друзей‍

В кадре звездная пара исполнила зажигательный танец, улыбаясь и обнимая друг друга и своих малышей. Для этого выхода исполнительница выбрала «рваные» светло-голубые джинсы, демонстрирующие стройные ноги, и полупрозрачную белую блузку, выгодно оттеняющую загар.