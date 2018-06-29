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Пугачева станцевла с Галкиным на дне рождения друзей‍
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Пугачева станцевла с Галкиным на дне рождения друзей‍ 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На днях Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, а также Михаил Земцов с Кристиной Орбакайте и маленькой дочерью повеселились на дне рождения у близких друзей. Видео с праздника несколько часов назад поделился сам муж Примадонны на личной странице «Инстаграма».
В кадре звездная пара исполнила зажигательный танец, улыбаясь и обнимая друг друга и своих малышей. Для этого выхода исполнительница выбрала «рваные» светло-голубые джинсы, демонстрирующие стройные ноги, и полупрозрачную белую блузку, выгодно оттеняющую загар.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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