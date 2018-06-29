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В Подмосковье сотрудница органов опеки осуждена условно за халатность по делу об убийстве
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В Подмосковье сотрудница органов опеки осуждена условно за халатность по делу об убийстве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к двум годам условно заведующую отделом управления опеки за халатность, повлекшую убийство удочеренной девочки. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"Заведующая отделом устройства детей, оставшихся без попечения родителей, управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городским округам Кашира и Озеры признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти"). Приговором Озерского городского суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — сообщила Врадий.
Следствием и судом установлено, что в 2010 году в соответствии с решением суда супруги Черниковы удочерили четырехмесячную девочку. Заведующая должна была осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания ребенка. «От администрации детского сада, в котором воспитывалась девочка, а также от представителей родительского комитета ее группы и от бабушки неоднократно поступали обращения в соответствующий отдел о систематическом применении физического насилия к ребенку ее отцом. Однако должных мер принято не было», — сообщила Врадий.
Кроме того, заведующая предоставляла ежегодные отчеты о результатах обследования условий жизни девочки без выезда по месту ее проживания. Вместо детального анализа условий жизни ребенка в документах указывалось, что потребности семьи удовлетворены в полном объеме, дополнительная помощь не требуется, удочерение якобы прошло успешно, а в семье и вовсе царит нормальная обстановка. В 2016 году супруги Черниковы убили девочку и заявили о ее пропаже.
11 августа 2016 года Озерский городской суд Московской области заключил приемных родителей под стражу. Арестована была и бабушка, которая впоследствии получила статус свидетеля. По данным СК, Черникова раскаялась и сотрудничала со следствием, ее супруг признался в истязании ребенка и в неисполнении обязанностей по воспитанию, при этом он отрицал причастность к убийству.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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