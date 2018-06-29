Как правильно делать массаж младенцам?

Какие же они очаровательные! Эти маленькие крохи безраздельно овладевают нашей душой. Они так беззащитны, требуют внимания тепла и заботы и вот, начитавшись умных книг, решаем, что пора приступать к массажу! Действительно, что может быть важнее, чем прикосновение родных и любящих рук? И что же делать? Книги, специализированные передачи, видео, советы всех и вся. Голова начинает кружиться от обилия информации, от советов, рекомендаций и тонн страшилок. Хорошо, если Вы владеете знаниями в медицине и можете отфильтровать зерно от плевел, но много ли таких? На самом деле все не так сложно и страшно, как это многими описывается. В конце концов, даже маленький ребенок не так хрупок и беззащитен, как выглядит в глазах окружающих. Будь это по другому, к малышу не то что прикоснуться нельзя было, он попросту не пережил бы роды. С чего же начать? МедикФорум нашел ответы на самые популярные вопросы мам, которые планируют делать массаж ребенку.

Основные приемы массажа

— Поглаживания (легкое воздействие с минимальным смещением подкожного слоя) — Растирание (интенсивное поверхностное воздействие со смещением подкожного слоя) — Разминание (затрагивает и мышечный слой) — Вибрация (ритмические колебательные воздействия) Важно знать: — Четко следите за нагрузкой на шейку малыша, особенно пока он еще мал. — Начинайте массаж не раньше, чем через час после еды и не позже, чем за сорок минут до еды. — Непосредственно перед сном массаж делать не стоит. — Температуру в комнате старайтесь установить около 22 градусов, руки должны быть теплыми и чистыми. — Массаж делается по ходу сосудов от периферии к центру тела.

— Массаж противопоказан при любых воспалительных процессах, как общих, так и поверхностных. При любых врожденных или приобретенных патологиях массаж может быть только по назначению врача.

Поглаживание при массаже

Собственно все гладят своих деток. Разве можно удержаться от этого, прижав к груди сладко посапывающую кроху. И правильно. Гладить деток, не только можно, а нужно! С самых первых дней, нежные поглаживания родителей необходимы ему. Нет особой нужды изучать какую-либо технику или методику, что бы гладить даже новорожденного. Доверьтесь своим ощущениям, гладьте свое чадо. Что же даст поглаживание? А даст оно многое. Улучшит кровообращение, гармонизирует развитие опорно-двигательного аппарата, будет отличным взаимодействием родителей и ребенка, что очень положительно скажется на психо-эмоциональном развитии малыша, да и мамы с папой тоже.

Предосторожности при массаже грудным детям

— У деток, особенно маленьких, бывают места с повышенной чувствительностью. Обычно это временное явление и даже поглаживания в такие моменты могут быть неприятны. В таком случае, попробуйте гладить через одежку. Но в любом случае ориентируйтесь на реакцию ребенка. — Старайтесь соблюдать меру, не стоит слишком долго гладить малыша, лучше делайте это чаще. Впрочем, бывают исключения и, если Ваш ребенок просит продолжения, не отказывайте ему. — От массажных воздействий нужно отказаться при любых воспалительных процессах, как общих, так и местных.

Растирания грудным детям

Довольно интенсивное воздействие и с ним нужно быть аккуратнее. Нужно четко дозировать усилие, дабы не повредить нежную кожу малыша или не сделать больно. Начинать делать растирания можно с того момента, когда ребеночек уже немного окрепнет. Примерно это с 1,5 — 2 месячного возраста.

Начинайте растирать двумя пальчиками, двигая параллельно или круговыми движениями, четко дозируя нагрузку и ориентируясь по ощущениям ребенка. Избегайте растирать голову, лицо, область шеи, позвоночник, подколенные и локтевые сгибы, паховую область. Обратите внимание на плечики, околопозвоночные мышцы, ягодички, переднюю сторону бедер, боковые части стоп. Внимательно отнеситесь к центральной части стоп. Особо интенсивных воздействий оказывать не стоит, старайтесь ограничиться медленными надавливаниями в этих областях, постепенно наращивая усилие. По мере взросления ребенка, вы можете и потихоньку усиливать интенсивность растираний, но продолжайте сохранять меру. По времени, растирания не стоит делать дольше 5-ти минут. За это время организм разогреется, усилится кровоток и вы сможете приступать к разминаниям. Предосторожности: — Внимательно следите за реакцией малыша. Пока вы все делаете правильно, он будет доволен, когда появится дискомфорт, то вам сразу дадут знак, что хватит — прислушайтесь. — Для растираний так же абсолютным противопоказанием являются любые воспалительные процессы. Разминания: Начинаем после поглаживания и растирания. На туловище разминаем пальчиками круговыми движениями, аккуратно надавливая подушечками на мышцы. На ручках и ножках удобнее использовать валяние, положив одну ладонь снизу, вторую сверху мы делаем круговые надавливающие движения, перемещаясь вверх и вниз. При повышенной чувствительности, лучше делать разминания в очень медленном темпе. Если есть повышенный тонус мышц, разминать нужно очень аккуратно, периодически комбинируя с поглаживаниями. Разминания достаточно глубоко прорабатывают мышцы малыша. Это благоприятно скажется на его физическом развитии, сделает более активным и поможет адаптироваться. К тому же массаж положительно влияет на иммунитет и развитие нервной системы. Предосторожности: — Разминания на животике деткам противопоказаны! — Противопоказаны интенсивные воздействия при гипертонусе мышц — действуйте в медленном темпе. — В сравнении с массажем для взрослых, детские разминания гораздо более поверхностны и не затрагивают глубоких мышечных слоев. — Все воспалительные процессы являются противопоказанием. Вибрация — самый глубокий способ массажного воздействия. При самостоятельном использовании лучше ограничится двумя способами, это потряхивание и вибрация. Потряхивание делается на больших поверхностях — груди и спине. Кладем ладонь, слегка обхватывая пальчиками и ритмично двигаем из стороны в сторону встряхивая кожу. Вибрацию удобно делать на конечностях. Подкладываем ладонь под ручку или ножку и интенсивно двигая кистью создаем вибрацию, двигаясь вдоль конечности. Вибрация обычно завершающий элемент массажа и призван несколько тонизировать расслабившиеся мышцы. Но иногда можете использовать его и как самостоятельное воздействие. Чаще всего, детки охотно дают себя «потрусить». — Вибрация противопоказана в области почек и живота. — Ударные приемы лучше оставьте специалисту. — При потряхивание следите, удобно ли лежит головка малыша.

На практике, все будет гораздо легче, чем кажется на первый взгляд. Регулярный массаж в домашних условиях в исполнении родителей принесет огромную пользу ребенку и положительно скажется на его развитии. Иногда, бывают детки, которым массаж не нравится — не настаивайте, но вы можете проводить подобие массажа играя с ребенком. И запомните, массаж сделанный любящими и внимательными родителями будет ничем не хуже массажа сделанного массажистом, а в некоторых случаях принесет даже больше пользы. Ранее ученые рассказали, что пухлые отцы больше нравятся детям, чем худые.