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Суд вынес условный приговор сотруднице органов опеки после убийства девочки в Озерах
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Суд вынес условный приговор сотруднице органов опеки после убийства девочки в Озерах 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Суд приговорил к двум годам условно заведующую отделом устройства детей при министерстве образования Московской области. Ее признали виновной в халатности, которая повлекла за собой к гибели удочеренной девочки в Озерах. Об этом сообщила старший помощник главы подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
Она уточнила, что приговор вынесли на заседании Озерского городского суда. По словам Врадий, передает Агентство «Москва», " заведующей отделом устройства детей, оставшихся без попечения родителей, управления опеки назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно". Представитель СК также отметила, что пока приговор в законную силу не вступил.
15 июня Мособлсуд приговорил жителя города Озеры Романа Черникова к 17,5 года колонии строгого режима и штрафу в 52,8 тысячи рублей за убийство шестилетней приемной дочери. Его супругу Татьяну приговорили к 5,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 36 тысяч рублей.
В апреле 2016 года Черников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил шестилетнюю дочь Веронику, а затем сжег тело ребенка. Останки он вместе с женой раскидал в нескольких населенных пунктах.
Супруги долгое время скрывали исчезновение дочери. Только в августе 2016 года, когда к Черниковым решили прийти с проверкой органы опеки, супруги заявили, что дочь пропала. Позднее следователи выяснили, что приемные родители причастны к исчезновению ребенка и установили обстоятельства преступления.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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