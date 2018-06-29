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Храм Благовещения Пресвятой Богородицы позаботился об удобстве прихожан с детьми
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Храм Благовещения Пресвятой Богородицы позаботился об удобстве прихожан с детьми 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В Храме в Сокольниках оборудована комната матери и ребенка.
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенном на улице Матросская тишина, организовано специальное помещение, где мамы могут присмотреть за своими детьми.
Как уточнили в храме, дверь в комнату матери и ребенка находится справа в притворе. В помещении установлен большой экран, с помощью которого женщины смогут следить за службой и присматривать за своими малышами.
Также комната оборудована диванами, вешалками и пеленальным столом. Более того, пол обустроен специальным мягким игровым покрытием.
Напомним, что на территории храма в Сокольниках на Матросской тишине имеется просторная игровая площадка и сквер, где детвора может порезвиться, а пожилые люди — отдохнуть.
Фото: предоставлено пресс-службой храма.
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