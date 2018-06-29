Храм Благовещения Пресвятой Богородицы позаботился об удобстве прихожан с детьми

В Храме в Сокольниках оборудована комната матери и ребенка.

В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенном на улице Матросская тишина, организовано специальное помещение, где мамы могут присмотреть за своими детьми.

Как уточнили в храме, дверь в комнату матери и ребенка находится справа в притворе. В помещении установлен большой экран, с помощью которого женщины смогут следить за службой и присматривать за своими малышами.

Также комната оборудована диванами, вешалками и пеленальным столом. Более того, пол обустроен специальным мягким игровым покрытием.

Напомним, что на территории храма в Сокольниках на Матросской тишине имеется просторная игровая площадка и сквер, где детвора может порезвиться, а пожилые люди — отдохнуть.

Фото: предоставлено пресс-службой храма.