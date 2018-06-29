Креативное event-агентство «ЗанОЗа» открылось в Костроме: у них будет масса своих фишек

В Костроме появилось event-агентство «ЗанОЗа», узнал KOSTROMA.TODAY. Его открыла компания «OZ Квесты и развлечения».

Теперь любимые многими «Квесты OZ»занимаются организацией и проведением корпоративов, дней рождений и прочих радостных мероприятий.

Если вы хотите организовать незабываемый праздник для вашего ребенка — пригласите «ЗанОЗу» в гости: выездные дни рождения и прочие шоу — именно там, где вам это удобно.

В списке услуг агентства различные популярные программы.

Бумаги так много, что в ней можно даже спрятаться.

Бумажное шоу — это динамичный и интерактивный праздник, а также активный ведущий, который вовлекает участников в игры и проводит танцевальный флешмоб.

В программе: море бумаги — в таком количестве можно даже спрятаться, мощная воздуходувка, создающая вихрь из тысяч бумажных полосок. Зажигательное музыкальное сопровождение. Бумага не режет руки, не вызывает аллергии, не пылит, не красится и быстро убирается.

Дети получат незабываемые эмоции от праздника.

Шоу мыльных пузырей — увлекательное зрелище. В шоу могут принять участие все желающие. Можно надувать мыльные пузыри разных размеров; ведущий сделает огненные и дымовые пузыри, которые вызовут восторг у детей и взрослых; каждый из участников побывает внутри мыльного пузыря и можно будет сделать красочные фотографии.

Научное шоу никого не оставляет равнодушным.

Научное шоу. Благодаря наглядным опытам и экспериментам, детям станут известны поразительные научные факты, поданные в увлекательной интерактивной форме. Каждый ребенок будет участником познавательного процесса. У наших профессоров никто из детей не останется в стороне. Много юмора, веселья и радости.

Шоу воздушных шаров. Это веселье и море позитива, которое придётся по душе не только детям, но и их родителям. Для участников подготовят 300 шаров всех цветов радуги, всевозможных размеров и даже форм. Можно лопать, играть, устроить перестрелку. Всё это сопровождается заводным ведущим-аниматором и веселой музыкой.

«Мафия» стала одной из самых любимых детских игр.

Детская «Мафия» — одна из самых популярных настольных игр в мире. Кроме того, это оригинальный способ проведения праздника, Дня Рождения или просто досуга. Мощная тренировка для мозгов, она развивает наблюдательность, сообразительность, аналитические способности и командный дух.

Ещё одна новость, которую сообщает агентство — шоу, в котором участвуют аниматоры «Симка», «Нолик» и «Розочка» весь июнь всего за 1200 рублей вместо 1800!

Праздничное агентство «ЗанОЗа» устраивает мероприятия как на своей собственной площадке, так и на выезде. Агентство привезёт тематическую выездную программу в школу и на дом, в кафе или даже за город.

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Заказать праздник можно по телефону: +7-4942-502-501.