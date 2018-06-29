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Дрейк подтвердил, что у него есть внебрачный сын от порнозвезды
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Дрейк подтвердил, что у него есть внебрачный сын от порнозвезды 

Журнал ОК! 44 минуты назад
В прошлом году в сети ходили слухи, что актриса фильмов для взрослых Софи Брюссо беременна от Дрейка. В разговоре с журналистами рэпер все отрицал, однако одно из зарубежных изданий опубликовало переписку двух экс-влюбленных. Согласно сообщениям, Дрейк обвинил Софи в попытке «заработать» на этой истории и требовал ее сделать аборт, однако девушка не согласилась. Осенью прошлого года порнозвезда родила сына, которого назвала Адонисом. Наконец, Дрейк признал свое отцовство! Музыкант выпустил новый альбом Scorpion и в одной из песен признался, что у него есть сын.
Я не скрывал своего ребенка от мира, я скрывал этот мир от ребенка. Мир, где много пустых душ, которые просыпаются, чтобы посмотреть дебаты, — говорит в песне Дрейк.
Софи Брюссо
Рэпер рассказал и о своих взаимоотношениях с матерью ребенка:
Она не была моей любовью как Билли Джин. Но этот ребенок мой. Мы встречались с ней всего два раза. Два раза! Я ненавижу фразу «отец-одиночка». В каждом альбоме я бросал вызов свои родителям, а теперь я стесняюсь сказать им, что у меня есть ребенок и он живет не со мной.
Дрейк с мамой
Напомним, что до встречи с порноактрисой Дрейк состоял в отношениях с Дженнифер Лопес. Звезды проводили много времени вместе и публиковали в социальных сетях милые снимки в объятиях друг друга. Однако роман завершился быстро. О причинах расставания экс-влюбленные не рассказали.
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