Дрейк подтвердил, что у него есть внебрачный сын от порнозвезды

В прошлом году в сети ходили слухи, что актриса фильмов для взрослых Софи Брюссо беременна от Дрейка. В разговоре с журналистами рэпер все отрицал, однако одно из зарубежных изданий опубликовало переписку двух экс-влюбленных. Согласно сообщениям, Дрейк обвинил Софи в попытке «заработать» на этой истории и требовал ее сделать аборт, однако девушка не согласилась. Осенью прошлого года порнозвезда родила сына, которого назвала Адонисом. Наконец, Дрейк признал свое отцовство! Музыкант выпустил новый альбом Scorpion и в одной из песен признался, что у него есть сын.

Я не скрывал своего ребенка от мира, я скрывал этот мир от ребенка. Мир, где много пустых душ, которые просыпаются, чтобы посмотреть дебаты, — говорит в песне Дрейк.

Софи Брюссо

Рэпер рассказал и о своих взаимоотношениях с матерью ребенка:

Она не была моей любовью как Билли Джин . Но этот ребенок мой. Мы встречались с ней всего два раза. Два раза! Я ненавижу фразу «отец-одиночка». В каждом альбоме я бросал вызов свои родителям, а теперь я стесняюсь сказать им, что у меня есть ребенок и он живет не со мной.

Дрейк с мамой