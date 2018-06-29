Ещё
Дрейку пришлось признать ребенка от порнозвезды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Исчезающие бикини: мода для храбрых
Исчезающие бикини: мода для храбрых

Дрейку пришлось признать ребенка от порнозвезды 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Канадский рэпер Дрейк выпустил новый альбом Scorpion, на котором среди прочего признал, что стал отцом. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает Variety.
Дрейк упоминает новорожденного сына на треках Emotionless и March 14. В мае рэпер Пуша Ти в своем диссе The Story of Adidon высмеял канадца за то, что он скрывает от публики ребенка от французской порнозвезды Софи Бруссар.
Дрейк, до этого обменивавшийся с бывшим участником The Clipse оскорблениями в треках, тогда не ответил на заявление коллеги, но подвергся критике в сети не только из-за ребенка, но и из-за опубликованного Пушей Ти фото 2008 года, где лицо Дрейка раскрашено блэкфейс-гримом.
На альбом Scorpion вошло 25 треков. В композиции Don't Matter to Me используется вокал покойного певца Майкла Джексона, а в других песнях появляются такие артисты, как Джей-Зи, Тай Долла Сайн, Ники Минаж и Фьючер.
В течение часа после релиза Scorpion занял первую строчку в чартах iTunes и Apple Music. Это пятый номерной альбом артиста, трижды удостаивавшегося премии Grammy.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых42
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу
Нелепые прозвища, которые звезды дают своим детям3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение