Дрейку пришлось признать ребенка от порнозвезды

Канадский рэпер Дрейк выпустил новый альбом Scorpion, на котором среди прочего признал, что стал отцом. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает Variety.

Дрейк упоминает новорожденного сына на треках Emotionless и March 14. В мае рэпер Пуша Ти в своем диссе The Story of Adidon высмеял канадца за то, что он скрывает от публики ребенка от французской порнозвезды Софи Бруссар.

Дрейк, до этого обменивавшийся с бывшим участником The Clipse оскорблениями в треках, тогда не ответил на заявление коллеги, но подвергся критике в сети не только из-за ребенка, но и из-за опубликованного Пушей Ти фото 2008 года, где лицо Дрейка раскрашено блэкфейс-гримом.

На альбом Scorpion вошло 25 треков. В композиции Don't Matter to Me используется вокал покойного певца Майкла Джексона , а в других песнях появляются такие артисты, как Джей-Зи, Тай Долла Сайн, Ники Минаж и Фьючер.