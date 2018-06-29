«Мы виделись с ней лишь дважды»: Дрейк рассказал о тайном сыне и его матери 

Рэпер Дрейк сегодня впустил свой новый альбом Scorpion, и в некоторых песнях есть долгожданные признания о его личной жизни!
Еще в прошлом году актриса фильмов для взрослых Софи Брюссо заявила, что ждет ребенка от рэпера Дрейка. Дрейк не спешил публично признавать малыша, за что его осуждали многие: например, коллега по хип-хоп-сцене Pusha T. Однако на новом альбоме сразу две песни посвящены сыну по имени Адонис. В них он рассказывает историю рождения мальчика и объясняет, почему молчал.
— говорит он в трэке Emotionless, а во второй композиции откровенничает, рассказывая, как у него появился сын.
— признается Дрейк, добавляя, что ему трудно быть родителем выходного дня и неловко перед самим собой: ведь он всегда мечтал о семье.
Сейчас Софи Брюссо, которая теперь позиционирует себя как художница, наверняка довольна — ведь она добилась публичного признания от звезды мировой величины!
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Фото:Instagram