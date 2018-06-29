Суд встал на сторону Феодуловой и вернул ей дочь

Солнцевский районный суд Москвы вынес решение по расторжению брака оперной певицы Светланы Феодуловой и Сергея Хамитского, который пытался похитить их общую дочь. Теперь они официально разведены, а бывшего мужа певицы обязали выплачивать алименты.

Согласно вердикту, ребенок останется с матерью. Хамитский должен будет выплачивать алименты в размере двух прожиточных минимумов — женщины и ребенка (31 тысяча 777 рублей ежемесячно, по состоянию на 2018 год).

Известная по шоу «Голос-2», Светлана Феодулова написала заявление в полицию после того, как на встрече в ресторане Сергей схватил дочь и выбежал с ней на улицу. Там его поджидала тонированная машина, на которой он намеревался увести девочку. Похищения удалось избежать благодаря неравнодушным прохожим и оперативным действиям правоохранителей, оказавшихся поблизости.