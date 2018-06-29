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Суд встал на сторону Феодуловой и вернул ей дочь
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Суд встал на сторону Феодуловой и вернул ей дочь 

360tv.ru 47 минут назад
Солнцевский районный суд Москвы вынес решение по расторжению брака оперной певицы Светланы Феодуловой и Сергея Хамитского, который пытался похитить их общую дочь. Теперь они официально разведены, а бывшего мужа певицы обязали выплачивать алименты.
Согласно вердикту, ребенок останется с матерью. Хамитский должен будет выплачивать алименты в размере двух прожиточных минимумов — женщины и ребенка (31 тысяча 777 рублей ежемесячно, по состоянию на 2018 год).
Известная по шоу «Голос-2», Светлана Феодулова написала заявление в полицию после того, как на встрече в ресторане Сергей схватил дочь и выбежал с ней на улицу. Там его поджидала тонированная машина, на которой он намеревался увести девочку. Похищения удалось избежать благодаря неравнодушным прохожим и оперативным действиям правоохранителей, оказавшихся поблизости.
Жена футболиста Александра Кержакова Милана обвинила его в похищении сына Артемия. По словам женщины, она не видела своего ребенка уже месяц. Продюсер Яна Рудковская встала на сторону футболиста, за что получила шквал критики от пользователей.
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Женский форум
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