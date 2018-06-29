Репетиция выхода и бутсы в подарок: как калининградские дети выводили на поле знаменитых футболистов на матчах ЧМ

В чемпионате мира по футболу приняли участие и калининградские дети, которые выиграли приз — возможность вывести на поле знаменитого футболиста. О том, как готовили юных болельщиков к выходу на поле стадиона «Калининград», какие эмоции они испытали до, во время и после чемпионата, «Клопс» рассказали их мамы.

Богдан Бутов, восемь лет Мама Богдана Александра Бутова:

"Как только Богдан увидел рекламу этого конкурса по телевизору, пришёл ко мне и сказал: «Мама, мне надо выиграть главный приз». Они с папой пошли в McDonald’s, заказали обед, ввели код чека в приложение, и сыну выпал шанс вывести на поле футболиста. Мы сначала решили, что выиграли просто возможность, зарегистрировались, стали заполнять документы. А когда с нас потребовали справку о здоровье, всё-таки решили выяснить — зачем такой внушительный пакет документов, если ещё ничего не ясно. На что организаторы ответили, что мы уже в числе счастливчиков. Эмоции — непередаваемые. Мы считаем, что нам выпал самый крутой приз — выйти на поле с полузащитником клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии Иваном Ракитичем! Здорово, что родителям победителей давали билет на матч. С сыном пошёл муж, а я наблюдала за игрой в фан-зоне. Очень трогательный момент, я даже всплакнула немножко. Конечно, Богдан до сих пор под впечатлением. Хочу ещё добавить, что перед игрой ребят ещё очень хорошо подготовили к происходящему. У них были тренировки, общение перед матчем. Организаторы всё сделали так, чтобы дети понимали свою роль, не боялись и не чувствовали себя неуютно. Тренировочная футболка, форма, бутсы, рюкзак остались детям в подарок. Ещё участники получили медаль, которая останется напоминанием об этом дне".

Николай Косов , восемь лет Мама Николая Тома Крутикова-Косова:

"Когда сын выиграл этот приз, нам он показался невероятным и мы предположили, что это своего рода маркетинговый ход. Но после звонка координатора этой программы всё-таки поняли, что чудеса случаются. Конечно, пришлось собрать внушительный пакет документов, но в любом случае это того стоило. Поначалу не было определённости по поводу матча, распределение детей производилось уже в конце мая. Ребёнок был в диком восторге и даже обижался на нас за то, что мы не верим, что он выиграл главный приз. Когда он кому-то из друзей это рассказывал, то ему тоже далеко не все верили. После определения Николая на матч Испания — Марокко первой реакцией было… огорчение, потому что он хотел на матч со сборной России. Конечно, потом мы с ним изучили заслуги каждой команды, чтоб быть в теме на стадионе. Ребёнок выходил на поле с вратарём Марокко Мохамедом Амсифом. Вообще, день был организован прекрасно, детей собирали с утра, было организовано их питание, развлечения, транспортировка. В течение дня также была репетиция выхода на футбольное поле. За весь этот день Коля позвонил только один раз и сказал, что «находится в раю». После матча ребёнок без остановки эмоционально рассказывал про свой выход на поле и про то, что он шёл рядом с самым высоким игроком. Одному из родителей также был предоставлен спонсорский билет как сопровождающему. И ещё один мы докупили, так как и мужу, и мне хотелось всё увидеть своими глазами".